الأولى على «إعدادية الإسكندرية»: مجدي يعقوب مثلي الأعلى.. و«كورونا» لم يعيقني (صور)

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«أتمنى أن أصبح طبيبة مشهورة وعايزة ابقى زى الدكتور مجدى يعقوب جراح القلب العالمى».. بهذة الجملة عبرت نوران احمد عبدالراضي على الطالبة بمدرسة تقسيم الزهور الاعدادية الرسمية للغات التابعة لإدارة المنتزة التعليمية في الاسكندرية، عن فرحتها بحصولها على الدرجة النهائية 280 درجة، لتصبح ضمن أوائل الطلبة للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020/ 2021.

وقالت «نوران» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الأربعاء، أنها تنتمي لأسرة بسيطة حيث يعمل والدها في احدى شركات الغاز، ووالدتها ربة منزل لا تعمل، لديها أختان حيث تأتى هي في المنتصف، وتسبقها اختها الاكبر والتى تدرس في كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية والصغرى في الصف السادس الابتدائى.

وأشارت إلى أنها كانت تذاكر اكثر من 10 ساعات يومياً، بشكل متقطع موزعة بين الدروس والمدرسة، مشيرة إلى أنها كانت تحصل على دروس في جميع المواد.

ولفتت إلى أنها تتمنى أن تصبح طبيبة مشهورة متخذة من الدكتور مجدى يعقوب جراح القلب العالمى نموذجاً ومثلاً أعلى لها.

وعن الظروف الاستثنائية المصاحبة لفيروس كورونا هذا العام، قالت «نوران»، أنها لم تتأثر بالوباء العالمى وكانت تؤدى دروسها بشكل دورى ومعتاد دون تأثر وأنها استطاعت أن تتواءم مع الظروف الاستثنائية وتذاكر يوميا أكثر من 10 ساعات.

ولفتت إلى أنها لم تتوقع أن تكون الاولى على المحافظة وان كان نفسها ان تكون ضمن الأوائل، مشيرة إلى أنها كانت سعيدة جداً بالخبر فور إبلاغه به من والدتها.

وقال أحمد عبدالراضى والد الطالبة نوران، أنه فخور بابنته وتحقيقها المركز الأول على مستوى المحافظة، وأنه كان يقدم لها الدعم اللازم لتهيئة الأجواء لها في المنزل، لتحصيل دروسها بشكل جيد، خاصة وأنها كانت تعرف تماما قيمة الوقت والظرف التعليمى الموجودة به فضلاً عن انها كانت تعد لنفسها جدول مذاكرة يوميا حتى لا يضيع الوقت منها.

أما والدتها فقالت لـ«المصرى اليوم»، أن ابنتها لم تكن تنتظر احد لينبهها إلى مذاكرتها على الاطلاق، وكانت تعرف قيمة الوقت جيداً وعارفة هي عايزة ايه متمنية أن تستمر في تفوقها وتحافظ على نجاحها خلال المرحلة المقبلة.

أما شقيقتها الأكبر التي تدرس بكلية الهندسة، فقالت أنها كانت بمثابة يد العون لنوران خاصة وأنها مرت بنفس المرحلة التعليمية والعمرية، معربة عن فرحتها بتحقيق شقيقتها المركز الأول على مستوى الاسكندرية، مطالبة إياها بالحفاظ على التقدم والنجاح وتحقيق حلمها وحلم الاسرة بالكامل لتصبح مصدر سعادة للجميع.

وضمت ادارة المنتزة التعليمية التي تنتمي إليها الطالبة نوران 5 ضمن أوائل المحافظة.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اعتمد الأربعاء نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة الدور الأول للعام الدراسي 2020/ 2021، وأعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 92859 طالب وطالبة، أما الحضور بلغ عددهم 91907 طالب، وبلغت نسبة النجاح 78.9٪ بإجمالي عدد 72575 طالب وطالبة.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، ومطالبا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.

من جانبه؛ أوضح الدكتور محمد سعد، أن عدد أوائل الشهادة الإعدادية على مستوي المحافظة بلغ 29 طالب، حصلوا على نسبة مجموع الدرجة النهائية 280. منهم 16 طالبة و13 طالب. لافتاً إلى أن محافظ الإسكندرية أكد على ضرورة تكريم الأوائل وتنظيم احتفالية لهم تحفيزا وتشجيعا لهم.

وبلغ عدد الطلاب أوائل الشهادة الاعدادية في الإسكندرية للعام الدراسى 2020 / 2021، 29 طالب وطالبة بينهم 17 طالبة، و7 طلاب حصلوا على الدرجة النهائية.

نوران أحمد الأولى بـ"اعدادية الاسكندرية": أتمنى أن أصبح طبيبة مشهورة .. و"كورونا" لم تؤثر على المذاكرة (صور)

نوران أحمد الأولى بـ"اعدادية الاسكندرية": أتمنى أن أصبح طبيبة مشهورة .. و"كورونا" لم تؤثر على المذاكرة (صور)

نوران أحمد الأولى بـ"اعدادية الاسكندرية": أتمنى أن أصبح طبيبة مشهورة .. و"كورونا" لم تؤثر على المذاكرة (صور)

نوران أحمد الأولى بـ"اعدادية الاسكندرية": أتمنى أن أصبح طبيبة مشهورة .. و"كورونا" لم تؤثر على المذاكرة (صور)