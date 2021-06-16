محلل أمريكي: بايدن نجح خلال لقاء بوتين في إعادة الولايات المتحدة لقيادة العالم

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قال الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن رجل يتحدث عن البدائل وتقديم التسويات، مؤكدا أنه نجح من خلال قمته مع نظيره الروسي بوتين في إيصال رسالة البيت الأبيض إلى العالم باستعادة الولايات المتحدة مقعدها في قيادة العالم.

ورأى شرقاوي خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن لقاء بايدن وبوتين كان «براجماتيا»، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن بايدن وبوتين اتفقا على عودة السفيرين بين البلدين دون تحديد موعد، مؤكدا أنه مؤشر إيجابي.

ولفت إلى أن الرئيس الروسي أكد أنه يتم تطبيق القانون على نافالني المعارض الروسي المحبوس في السجون الروسية وذلك بعد مطالبات أمريكية بالإفراج عنه، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بوتين تعهد لبايدن بأن إيران لن تصل إلى السلاح النووي.

وأكدت أن القمة خرجت بالعديد من الإيجابيات أبرزها أن الخلافات الأمريكية الروسية يمكن أن حلها عبر بالحوار، مضيفا أن بوتين نفى تدخله في الأمور الخاصة الأمريكية.

ونوه محلل سياسي، بأن أي الصراع بين أكبر قوتين نووتين قد يؤدي إلى نهاية الكون.