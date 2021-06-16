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حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة المقاصة

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حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة المقاصة حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة المقاصة

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أعلن حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق، استعداداً لمواجهة المقاصة، المقرر لها غدًا الخميس، على الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:-

في حراسة المرمى :محمد صبحي، صبحي سليمان

خط الدفاع: مروان النجار، محمود رزق، السيد سالم، كريم يحيى، صبري رحيل، هشام صلاح

خط الوسط: خالد الغندور، مروان عطية، أحمد راشد، فوزي الحناوي، أحمد حجي، أحمد حمدين، فوزي الحناوي، عمار حمدي، عبد السميع ابراهيم، محمد الصباحي، عادل نيمار.

خط الهجوم: خالد قمر، عبد الغني محمد.

المصرى اليوم

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