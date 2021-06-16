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برلماني: مشكلات الطاقة في أصبحت من الماضي.. وننتظر إنجازًا أكبر

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برلماني: مشكلات الطاقة في مصر أصبحت من الماضي.. وننتظر إنجازًا أكبر برلماني: مشكلات الطاقة في أصبحت من الماضي.. وننتظر إنجازًا أكبر

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قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن قطاع الطاقة في ، شهد طفرة خلال السنوات الأخيرة، وبشرة خير لتحقيق إنجازات أكبر خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف النائب في بيان، الأربعاء، أن تصريحات وزير البترول، الدكتور طارق الملا، أمام مجلس النواب، بأن مصر أوقفت استيراد الغاز المسال في عام 2018، ثم بدأت بعدها في التصدير، أما باقي المحروقات، مثل البترول والبنزين فيتم إنتاجها محليا من خلال مصافي التكرير في مصر، بجانب إنشاء مصافي جديدة لزيادة استيعاب معامل التكرير، مؤشرا إيجابيا أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتى من توفير المنتجات البترولية في عام 2023، كما هو معلن، ووفقا لخطة الدولة للاكتفاء الذاتي من المواد البترولية.

ولفت النائب إلى أن مصر تحولت إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة، كما قضت تمامًا على المشاكل التي كانت موجودة لعقود، سواء في ارتفاع البنزين أو اختفائه أو أنابيب البوتاجاز، أو نقص الغاز اللازم لمحطات الكهرباء، ما كان يؤدي لانقطاعها ساعات طويلة، وأصبحت كل هذه المشاكل من الماضي في مصر والتي تخطو للمستقبل بخطى واسعة.

المصرى اليوم

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