التحفظ على 5100 عبوة ألبان فاسدة داخل ثلاجة شركة صناعية مخالفة في برج العرب

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شنت إدارة تموين برج العرب في الاسكندرية، برئاسة محمد العدوي، مدير الادارة، بالاشتراك مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى،حملات على نطاق الادارة، اليوم الأربعاء أسفرت عن ضبط مخالفات بالجملة جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وقال المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان، إن الحملات تأتي في اطار تشديد الرقابة على أسواق اللحوم ومصانع التصنيع الغذائي حماية لصحة المواطنين، حيث تحررت 8 محاضر لحوم مذبوحة خارج المجزر وتم التحفظ على كمية من اللحوم قدرها 325 كجم.

وأوضح أن الحملات حررت محضر حيازة وعرض منتجات ألبان منتهية الصلاحية داخل ثلاجة لإحدى الشركات بدون ترخيص مسبق من الجهات المختصة، وتم التحفظ على 5100 عبوة منتهية الصلاحية.

وجرى التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

التحفظ على 5100 عبوة ألبان منتهية الصلاحية داخل ثلاجة شركة صناعية مخالفة فى برج العرب (صور)