ضبط 3 عاطلين بحوزتهم بانجو وحشيش وأقراص مخدرة في أسوان

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، الأربعاء، القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 150 جرام من مخدر البانجو و70 جرام حشيش و26 قرصًا مخدرًا.

كانت معلومات وردت بقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة السلاح، حيث تم عمل مأموريات للقبض عليهم، وتم ضبطهم، وعُثر بحوزتهم على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتمت إحالتهم إلى النيابة، التي تولت التحقيق.

واستهدفت الحملة البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بجميع أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون، والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.