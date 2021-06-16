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فصل 30 جنديًا ألمانيًا من الخدمة بسبب احتفالهم بعيد ميلاد «هتلر»

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فصل 30 جنديًا ألمانيًا من الخدمة بسبب احتفالهم بعيد ميلاد «هتلر» فصل 30 جنديًا ألمانيًا من الخدمة بسبب احتفالهم بعيد ميلاد «هتلر»

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قال متحدث عسكري ألماني إنه تم سحب 30 جنديا ألمانيا من الخدمة في ليتوانيا، بعد اتهامهم بالإدلاء بتصريحات عنصرية ومعادية للسامية وبارتكاب أعمال عنف جنسي.

وذكرت صحيفة «دير شبيجل» أن بعض الجنود الألمان قد ثملوا في فندق لدرجة كبيرة، وقد تم استدعاء الشرطة العسكرية.

كما توصلت تحقيقات أخرى إلى أن الجنود قد غنوا «happy birthday» للزعيم النازي أدولف هتلر في تجمع سابق احتقالا بعيد ميلاده.

وقال المتحدث إن الجنود اتهموا، إلى جانب مخالفة قسمهم، «بالإدلاء بتصريحات عنصرية ومعادية للسامية وإظهار سلوك متطرف»، مشددا على أن «مثل هذا السلوك ليس فقط غير مبرر ولكنه يجلب لنا العار جميعا».

يذكر أن الجنود الألمان موجودون في ألمانيا ضمن قوات حلف شمال الأطلسي «الناتو».

المصرى اليوم

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