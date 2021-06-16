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"تأهيل الدرعية" يوفِّر 10 أنواع من الأجهزة الطبية لمستفيداته

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"تأهيل الدرعية" يوفِّر 10 أنواع من الأجهزة الطبية لمستفيداته "تأهيل الدرعية" يوفِّر 10 أنواع من الأجهزة الطبية لمستفيداته
لتحسين المهارات الحركية لديهن لتناسبها مع نوع الإعاقة وشدتها

قدّم قسم العلاج الطبيعي بمركز التأهيل الشامل للإناث بالدرعية التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خدماته التأهيلية لمستفيدات المركز البالغ عددهن "92" مستفيدة خلال العام الماضي من خلال عشرة أنواع من الأجهزة الطبية المتناسبة مع نوع الإعاقات في المركز وشدتها.

وتتيح الأجهزة الطبية المستخدمة بأنواعها "الدراجة العلوية والسفلية، والأسطوانات، ومعدات التحكم بحركة الرأس، ومتوازي الوقوف والمشي، وجهاز الدرج، وطاولة وقوف الأطفال، وكرسي تمرين عضلات الفخذ، وجهاز الكمادات الساخنة والباردة، وركن الذراعين والكتفين" فرصة التدريب للمستفيدين على التحكم بالأطراف العلوية والسفلية، وتحفيز المفاصل، وتحريك الدورة الدموية، إضافة إلى المشي المقنن، والوقوف وسرعة الخطوة. كما تدعم بعض الأجهزة العضلات والتوازن وتحسين المهارات الحركية بشكل عام.

يُشار إلى أن قسم العلاج الطبيعي في مراكز التأهيل الشامل بمنطقة الرياض يندرج تحت مسمى الخدمات التأهيلية التي تشمل -إضافة إلى العلاج الطبيعي - علاج النطق والتخاطب، والعلاج الوظيفي للحالات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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