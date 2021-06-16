«الصحة»: نحن أقل دول العالم في الإصابة بكورونا.. ونتمنى عدم الدخول في موجات أخرى

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رد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، على سؤال بشأن موعد دخول مصر الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد.

وقال مجاهد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» عبر شاشة «الحياة» مساء الأربعاء: «لا نتمنى الدخول في الموجة الرابعة»، لافتا إلى أن وزيرة الصحة عقدت اجتماعا مع الجانب الألماني لبحث الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، وأكدت أن البلاد آمنة لاستقبال الوفود السياحية.

وأضاف مجاهد أن مصر تمتلك نظاما قويا قادرا على التصدي للأمراض والأوبئة، متابعا: «نحن أقل دول العالم في الإصابة بكورونا، ونتمنى عدم الدخول في موجات أخرى».