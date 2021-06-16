أكدت أن زوجها يدعمها.. هنا الزاهد: تعرضت للغدر فى حياتى وأحلم بالوصول إلى هوليوود (حوار)

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عبرت النجمة هنا الزاهد عن سعادتها بردود الأفعال على شخصية «ملك» التى قدمتها فى مسلسل «النمر» خلال رمضان الماضى، مشيرة إلى أن الدور تميز بأنه بعيد عن الكوميديا وأن الشخصية كانت درامية إلى حد كبير.

وأضافت «هنا»، فى حوارها لـ«المصرى اليوم»، أنها واجهت عددا من الصعوبات خلال شهر رمضان، موضحة أنها اعتذرت عن فيلم «فى عز الضهر» لانشغالها بتصوير مسلسل «النمر» بطولة محمد إمام، ولفتت إلى أن مسلسلها «حلوة الدنيا سكر» الذى عرض قبل رمضان كان مرهقًا لتقديمها 8 شخصيات مختلفة خلاله، وأضافت أن زوجها الفنان أحمد فهمى دائمًا ما يدعمها فى حياتها العملية.. وإلى نص الحوار:

■ كيف جاءت مشاركتك فى مسلسل «النمر»؟

- الترشيح للمشاركة بمسلسل «النمر» كان من اثنين أولهما الشركة المنتجة والثانى الفنان محمد عادل إمام بطل العمل.

جانب من أعمال الفنانة هنا الزاهد

■ ما الذى حفزك لتقديم دور«ملك» بالمسلسل؟

- دورى كان بعيدا عن الكوميديا، وبعيدا عن شخصياتى بمسلسل «حلوة الدنيا سكر» الذى عرض قبل رمضان، وتعد الشخصية درامية، وبها عدد من المشاهد التمثيلية الصعبة.

■ ما الصعوبات التى قابلتك خلال تقديمك دور «ملك»؟

- واجهتنى عدد من الصعوبات، منها إصابتى بفيروس كورونا أثناء تصوير مسلسلين خلال شهر رمضان، وتم إيقاف تصويرهما، وخلال ذلك الوقت عزلت نفسى لفترة 14 يومًا بالمنزل، وأصعب شىء واجهنى بشكل عام عند عودتى لتصوير المشاهد المتبقية أننى كان ينقصنى عدد كبير من المشاهد التى لم يتم تصويرها، واحتجت مجهودا كبيرا للانتهاء منها.

جانب من أعمال الفنانة هنا الزاهد

■ كيف كان التعاون الأول بينك وبين محمد إمام؟

- هو التعاون الأول لى مع الفنان محمد إمام، وأعتبره من أفضل الأشخاص الذين قابلتهم خلال مشوارى، كشخصية فنية وإنسانية، وأستمتع بالعمل معه وكذلك المخرجة شيرين عادل استمتعت بالتعاون معها لأنها شخصية جميلة وشاطرة فى عملها.

■ كيف ذاكرت الشخصية؟ وهل ذهبتِ إلى منطقة الصاغة؟

- لم أزر الصاغة نهائيا، واستطعت أن أفهم الشخصية من الورق، وذاكرتها مع المخرجة شيرين عادل.

جانب من أعمال الفنانة هنا الزاهد

■ العلاقات فى الصاغة قائمة على الخيانة، هل تعرضت للغدر والخيانة؟

- تعرضت للغدر من قبل فى حياتى الشخصية، ولكن لم أتعرض للخيانة، ولم يسلم أحد من البشر من تلك الحوادث من قبل، والحياة مليئة بالشر والخير.

■ كيف رأيت مشاركة شقيقتك لأول مرة فى عمل فنى هو مسلسل «الطاووس» فى رمضان؟

- كنت سعيدة جدًّا بـ«فرح» أختى لأنها منذ فترة كبيرة تحلم بالتمثيل، وفخورة بها وأتوقع منها كل جديد.

جانب من أعمال الفنانة هنا الزاهد

■ مسلسل «حلوة الدنيا سكر» مكون من 40 حلقة كل حدوتة 5 حلقات.. فماذا عنها؟

- الجمهور يحتاج أعمالًا كثيرة مثل مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، لأنه يحمل عددا كبيرا من الشخصيات، وكل شخصية لها مشاكل وحلول لتلك المشاكل، وكل شخص من الجمهور وجد شخصيته خلال أحداث المسلسل، وقدمت من خلال حواديت المسلسل عددا كبيرا من الشخصيات مثل الفتاة الخجولة والشريرة وكل فتاة تتعلم شيئًا من العمل، وفى النهاية ردود الأفعال كانت جيدة، لأن كل شخصية لها شبيه وحل لمشاكلها، وشعرت أن الـ8 حواديت بمثابة 8 أفلام.

■ هل أرهقت خلال تقديمك 8 شخصيات خلال مسلسل «حلوة الدنيا سكر»؟

- 8 شخصيات فى عمل واحد شىء مرهق جدا، ومن أصعب الأعمال التى قدمتها خلال مشوارى الفنى، لأننى كنت أتقمص كل شخصية بطريقتها ومشاكلها، وخلال التصوير كنت أصور أكثر من شخصية بسبب ظروف مواقع التصوير، وفى النهاية ربنا كافأنى بنجاح المسلسل.

■ هل يوجد موسم جديد لمسلسل «حلوة الدنيا سكر»؟

- لم أتعاقد على موسم جديد من مسلسل «حلوة الدنيا سكر».

جانب من أعمال الفنانة هنا الزاهد

■ ما موقف زوجك الفنان أحمد فهمى من عملك الفنى؟

- أحمد زوجى دائمًا ما يدعمنى ويهتم بعملى ويريد منى إخراج موهبتى وكل ما لدىّ، كأنه هو الذى يعمل وليس أنا، وأكثر من شجعنى لمسلسل «حلوة الدنيا سكر» وكنت سعيدة بردود أفعاله تجاه عملى، وشجعنى للتعاقد على مسلسل «النمر».

■ أيهما الأفضل لك.. السينما أم الدراما؟

- أفضل العمل بالسينما والدراما لأن الأعمال الدرامية مهمة فى وقتنا الحالى، والأعمال السينمائية هى تاريخ الفنان.

■ لماذا اعتذرت عن الموسم الثانى من برنامج «هزر فزر»؟

- لعدد من الأسباب، أولًا أن صناع البرنامج كانوا يريدون تصوير الموسم الثانى فى الوقت الذى أصور فيه مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، وخلال ذلك الوقت لم أستطع التوفيق بين تصوير المسلسل والبرنامج، لأن المسلسل مكون من 40 حلقة، وهو أول بطولة منفردة لى وكان كل يوم لدى عدد من المشاهد.

جانب من أعمال الفنانة هنا الزاهد

■ وما سبب اعتذارك عن فيلم «فى عز الضهر»؟

- جاء اعتذارى عن تصوير فيلم «فى عز الضهر» بسبب أن أوقات التصوير لم تناسبنى، لأن فريق العمل بدأ التصوير فى شهر رمضان، وخلال ذلك الوقت كنت أعمل على تصوير مشاهدى بمسلسل «النمر»، ولم أستطع التوفيق بين وقت التصوير بمسلسل «النمر»، وفيلم «فى عز الضهر» وتواصلت مع صناع العمل لتأجيل التصوير بعد انتهاء شهر رمضان، ولكن لم يناسبهم، وتقبلوا اعتذارى عن المشاركة بالعمل.

■ كيف عُرض عليكِ الفيلم؟

- الشركة المنتجة تواصلت معى، وقالت نريدك فى عمل سينمائى جديد مع الفنان مينا مسعود، فتفاجأت كثيرًا واعتقدت أننى سأمثل باللغة الإنجليزية وفى هوليوود، ليقولوا لى إنه هو من سيأتى للتمثيل فى مصر، فتحمست كثيرًا للعمل، ولم أكن أصدق أنه سيأتى إلى مصر ليشارك فى عمل، كما أننى علمت أن اختيارى للفيلم جاء من مينا نفسه، لتقديم شخصية «ساندرا»، واحدة من أعضاء العصابة الدولية.

جانب من أعمال الفنانة هنا الزاهد

■ هل اعتبرت اعتذارك عن الفيلم خسارة فنية لكِ؟

- كله خير، الدور بالتأكيد كان سيضيف كثيرا لى طبعًا، أن أشارك مع نجم عالمى مثل مينا مسعود، والدور نفسه الذى أقدمه مختلف وجديد علىَّ وأخرج من خلاله عن إطار الفتاة الكيوت والجميلة، وكنت سأتحدث خلاله 3 لغات «فرنساوى وإنجليزى وعربى» بجانب اللهجة اللبنانية، كما أنه كان من الممكن أن يساعدنى فى حلمى بالوصول إلى هوليوود.

■ وهل هذا حلمك الذى تتطلعين إليه؟

- أى ممثل يتمنى الوصول إلى هوليوود، ويشارك فى مصر أيضًا، وفى النهاية أتمنى الوصول فى يوم من الأيام.