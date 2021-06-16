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بايدن وبوتين في بيان مشترك: لا فائز في الحرب النووية

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بايدن وبوتين في بيان مشترك: لا فائز في الحرب النووية بايدن وبوتين في بيان مشترك: لا فائز في الحرب النووية

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أكد الرئيسان الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين التزامهما بالحد من التسلح وخفض المخاطر في بيان مشترك بعد قمتهما اليوم الأربعاء.

وجاء في البيان أن «تمديد معاهدة نيو ستارت مؤخرا هو تجسيد لالتزامنا بالحد من الأسلحة النووية. واليوم نعيد التأكيد على مبدأ أنه لا فائز في حرب نووية بل يجب ألا تحدث (هذه الحرب) أبدا».

أضاف البيان أن الولايات المتحدة وروسيا ستشرعان في حوار ثنائي متكامل حول الاستقرار الاستراتيجي بهدف وضع أساس لإجراءات مستقبلية للحد من التسلح وخفض المخاطر.

وقال البيان إن بايدن وبوتين «أظهرا أنهما، حتى في أوقات التوتر، قادران على إحراز تقدم في تحقيق أهدافنا المشتركة المتمثلة في ... خفض خطر النزاعات المسلحة وتهديد الحرب النووية».

المصرى اليوم

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