«الله يتجلى فى عصر العلم».. كيف تثبت قوانين الديناميكا الحرارية وجود الخالق؟

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فى الوقت الذى ينشطُ فيه مثقفون ومُفكرون وكُتَّابٌ مصريون وعربٌ للترويج لأفكارٍ إلحاديةٍ وإعلان الحرب على جميع مظاهر الالتزام والتدين، بل ونَسفِ فكرةِ اتصال السماء بالأرض، من باب: «خالفْ تُعرَفْ»، نجدُ الغربَ قد أنتجَ كتابا مهما، يتغافلُ عنه الغافلون، هو: «اللهُ.. يتجلى فى عصر العلم»، وهو كتابٌ يجبُ أنْ يطلعَ عليه كلُّ من يتصدى للردِّ على المُلحدين والعلمانيين المتطرفين، سواء من خلال المراكز والوحداتِ المُخصصة لذلك بالمؤسسات الدينية، أو عبرَ الفعاليات التى يتم تنظيمها لهذا الغرضِ، حتى تكونَ فاعلة ومؤثرة وكاشفة.

الكتابُ، الذى أعدَّهُ كريسى موريسون، وترجمه محمود صالح الفلكى، وقدَّمه وكتبَ مقدمته الدكتور الدمرداش عبدالمجيد سرحان، وراجَعه الدكتور محمد جمال الدين الفندى، يتعاملُ مع حركة العلم المُتنامية والمُتغيرة، باعتبارها أدَّلة مُتجددة على إثبات أن لهذا الكون إلهًا حكيمًا، هو الذى خلقه، وهو الذى يُدبِّرُ له أمرَه، وليس العكس، كما يردد قليلو الحيلة ومعدومو الإيمان ومنزوعو العقل وذوو الضمائر الغائبة.

كريس موريسون

يقولُ الكتابُ: «إنَّ ما يريدُه السائلُ المُثقفُ عندما يسألُ عن حقيقة وجود إلهٍ لهذا الكون، لا بدَّ أنْ يكونَ مُواكبًا لأساليب ونتائج العلوم المتطورة والمتجددة»، مؤكداً أنَّ «السائلَ يريدُ جوابًا يقومُ على استخدام المنطق السليم ويدعوه إلى الإيمان بربه إيمانا يقومُ على الاقتناع، لا على مجرد التسليم».

مؤلفُ الكتاب وجَّه سؤاله «الشائك/ المُتجدد» إلى طائفةٍ من العلماء المُتخصصين فى جميع فروع العلوم: الكيمياء والفيزياء والأحياء والفلك والرياضيات والطب.. وغيرها.

وفى المقابل.. أجابَ هؤلاءِ العلماءُ بعقولٍ مُستنيرة على سؤال المؤلف، مُبينينَ الأسبابَ العِلمية التى تدعوهم إلى الإيمان بالله إيمانًا صادقًا، لا تنازعه الشكوكُ والأهواءُ، فأوضحوا كيف تدلُّهم قوانينُ «الديناميكا الحرارية» على أنه لا بدَّ أنْ يكونَ لهذا الكون من «بداية»، فإذا كانَ للكون بداية، فلا بدَّ له من «مُبدئ»، من صفاته: العقلُ والإرادةُ واللانهاية.

بحسب ما ورد فى الكتاب، فقد أجمعَ العلماءُ على أنَّ «هذا الخالقَ، لابدَّ أن يكونَ من طبيعةٍ تُخالفُ طبيعة المادة التى تتكون من ذرَّاتٍ، تتألفُ بدورها من شِحناتٍ أو طاقاتٍ لا يمكنُ، بحُكم العلم، أن تكونَ أبدية أو أزلية، ومن ثمَّ فلا بدَّ أنْ يكونَ هذا الخالقُ غيرَ مادى وغيرَ كثيف، ولابد أن يكونَ لطيفًا مُتناهيًا فى اللُّطف، خبيرًا لا نهاية لخبرته، لا تدركُه الأبصارُ وهو يُدركُ الأبصارَ، وهو اللطيفُ الخبيرُ».

وكما جاء فى الكتاب، فإنَّ العلماءَ المُتحدثين شددوا على أنه «إذا كنا نريدُ أنْ نصلَ إلى اللهِ، فسبيلُنا إلى ذلك لا يكونُ بحواسِّنا التى لا تستطيعُ أن ترى إلا المادياتِ الكثيفة، وإذا كنا نريدُ أن نلمسَ وجودَه، فإنَّ ذلكَ لا يمكنُ أنْ يتمَّ داخلَ المعامل أو فى أنابيب الاختبار، أو باستخدام المناظر المُكبِّرة أو المُقرِّبة، وإنما باستخدام العُنصر غير المادى فينا مثل: العقل والبصيرة، وعلى من يريدُ أن يُدركَ آياتِ ذاته العَليَّة أن يرفع عينيه من الرُّغام، ويستخدم عقله فى غير تعنُّت أو تعصُّب، ويتفكرَ فى خلق السموات والأرض».

يقولُ العلماءُ، كما جاءَ بالكتاب نصًّا: «إنَّ فروعَ العلم تثبتُ أنَّ هناك نظامًا مُعجزًا يسودُ هذا الكونَ، أساسُه القوانينُ والسُّننُ الكونية الثابتة التى لا تتغيرُ ولا تتبدلُ، والتى يعملُ العلماءُ جاهدين على كشفها والإحاطة بها، وقد بلغتْ كشوفنا من الدقة قدرا يُمكِّننا من التنبؤ بالكسوف والخسوف وغيرهما من الظواهر قبل وقوعها بمئات السنين»، مُتسائلينَ: «فمَن الذى سنَّ هذه القوانين وأودعها كلَّ ذرة من ذرَّات الوجود، بل فى كلِّ ما هو دونَ الذرَّة عند نشأتها الأولى؟ ومَن الذى خلقَ كلَّ ذلك النظام والتوافُق والانسجام؟ ومَن الذى صمَّمَ فأبدعَ وقدَّر فأحسنَ التقديرَ»؟.

يردُّ العلماء فى هذا الكتاب على أولئك الذين يدَّعون أنَّ الكون نشأ هكذا عن طريق المُصادفة، فيشرحون لنا معنى «المُصادفة»، ويشيرون إلى استخدام الرياضة وقوانين المُصادفة، لمعرفة مدى احتمال حدوث ظاهرة من الظواهر. ومن الأمثلة التى وردت فى الكتاب المذكور: «إذا كان لدينا صندوقٌ كبيرٌ ملىءٌ بآلافٍ عديدةٍ من الأحرُف الأبجدية، فإنَّ احتمالَ وقوع حرف الألف بجوار الميم لتكوين كلمة (أُمٌّ) قد يكونُ كبيرًا، أمَّا احتمالُ تنظيم هذه الحروف، لكى تكونَ قصيدة مُطوَّلة من الشعر، أو خطابًا من ابن إلى أبيه، فإنه يكونُ ضئيلاً إن لم يكن مستحيلاً».

الكتابُ نوَّهَ إلى أنَّ العلماءَ قد حَسبوا احتمالَ اجتماع الذرَّات التى يتكونُ منها جُزىءٌ واحدٌ من الأحماض الأمينية، باعتبارها المادة الأولية التى تدخلُ فى بناء البروتينات واللحوم، فوجدوا أنَّ ذلك يحتاجُ إلى بلايينَ عديدة من السنين، وإلى مادَّةٍ لا يتسعُ لها هذا الكون مُترامى الأطراف. هذا لتركيب جزىء واحد على ضآلته، فما بالُك بأجسام الكائنات الحية جميعا من نباتٍ وحيوانٍ، وما بالُك بما لا يُحصى من المُركَّبات المُعقدة الأخرى، وما بالك بنشأة الحياة وبملكوت السمواتِ والأرض؟

يُجزم العلماء المتحدثون فى الكتاب بأنه: «يستحيل عقلاً أن يكون ذلك قد تمَّ عن طريق المُصادفة العمياء، وأنه لا بدَّ لكل ذلك من خالقٍ مُبدعٍ عليمٍ خبيرٍ، أحاط بكلِّ شىء عِلما وقدَّرَ كلَّ شىء ثُمَّ هَدى».

كتابُ «اللهُ.. يتجلى فى عصر العلم».. يُبيِّنُ مزايا الإيمان بالله والاطمئنان إليه والالتجاءِ إلى رحابه فى الصحة والمرض، وكلما نزلتْ بالإنسان ضائقةٌ أو تَهدَّدَهُ خطرٌ أو أوشكَ أملٌ لديه أن يضيع. وقد لمسَ الكثيرونَ حلاوة الإيمان فى أنفسِهم، بل وضرورته لهم ولغيرهم، فتشبثوا به وحرصوا عليه حتى ذهبَ بعضُ العلماء إلى أنَّ بالإنسان حاجة بيولوجية تدفعه إلى الإيمان بالله.. «فطرَة الله الّتى فَطرَ الناسَ عَلَيها». ليسَ ذلك فحسب، بل إنَّ الكتاب يُبينُ كيفَ أنَّ الإيمانَ باللهِ هو أصلُ الفضائل الاجتماعيَّة والأخلاقيَّة والإنسانيَّة جميعا، فبدون هذا الإيمان يصبح الإنسانُ غالبًا حيوانًا تحكمُه الشهوة ولا يردُّهُ ضميرٌ!

العلمُ الصادقُ يقودُ العقولَ السليمة والقلوبَ المُطمئنة إلى سبيل الرشاد، والإسلامُ ليسَ فى خصومةٍ مع العلم، فما أكثرَ الآياتِ التى تُعظِّمُ من شأن العِلم، وترفعُ قدرَ العلماء، فتارة يقولُ القرآنُ الكريمُ: «وقلْ ربِّ زدنى عِلما»، وتارة يقولُ: «إنما يخشى اللهَ من عبادِه العلماءُ». الذين فى قلوبهم مرضٌ من الملاحدة المصريين والعرب، والذين فى ريبهم يترددون، يتخذون من العلم الذى لا يصنعونه، ولكنهم يقرأون عنه فقط، سلاحًا لإثارة الجدل العقيم، ومطيَّةً لتشكيك المؤمنين فى عقائدهم. أما الذين يُسهمون فى حركة العلم ويصنعون تطورها، فيتضاعفُ إيمانُهم بالله الواحد القهار، وما أروعَ قولَ القرآن الكريم: «شَهِدَ اللَّـهُ أَنَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ»، وقوله تعالى: «سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِى الْآفَاقِ وَفِى أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ».