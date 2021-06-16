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إصابة ٨ عمال إثر انقلاب «ميني باص» بالشرقية

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إصابة ٨ عمال إثر انقلاب «ميني باص» بالشرقية إصابة ٨ عمال إثر انقلاب «ميني باص» بالشرقية

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أصيب ٨ عمال، بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، الأربعاء؛ إثر تعرضهم لحادث انقلاب ميني باص خاص بنقل عمال إحدى الشركات الصناعية، أمام الكلية الجوية بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، وتم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، تلقي إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول ٨ عمال، مصابين بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين إصابة العمال إثر انقلاب ميني باص خاص بنقل عمال إحدى الشركات الصناعية أمام الكلية الجوية بدائرة مركز شرطة بلبيس، فيما جرى نقلهم إلى أحد المستشفيات الخاصة قبل تحويلهم إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

المصرى اليوم

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