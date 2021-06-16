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وفاة والد الفنان جمال يوسف

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وفاة والد الفنان جمال يوسف وفاة والد الفنان جمال يوسف

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أعلن الفنان جمال يوسف، الأربعاء، عن وفاة والده يوسف زكي عبدالفتاح، وأقيمت صلاة الجنازة بمدينة 15 مايو بعد صلاة المغرب، والدفن بمقابر العائلة بمدينة 15 مايو.

ونشر «جمال» بوست عبر «فيسبوك» قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله والدي الحبيب الحاج يوسف ذكي عبدالفتاح وصلاة الجنازة بعد المغرب في مسجد الجامع امتداد 15 مايو والدفن بمقابر الأسرة 15 مايو».

والفنان جمال يوسف أعلن نهاية العام الماضي ،تعافيه من مرض سرطان البلعوم الذي أصيب به في أبريل الماضي.

وكشف جمال يوسف مطلع سبتمبر الماضي عن إصابته بسرطان البلعوم، وروى حجم معاناته خلال الفترة الماضية مع المرض.

وقال جمال يوسف في تسجيل صوتي إنه اكتشف المرض في شهر أبريل الماضى.

وعلق قائلًا: «بدأت أشعر بآلام في الغدة الليمفاوية والدكتور قال لى أعمل عينة وذلك في شهر 4، وخرجت نتجية العينة في شهر 5 واكتشفت إصابتى بورم في الغدد اللمفاوية البلعوم الأنفى».

وأضاف «يوسف» أنه خضع للعديد من جلسات الكيماوي إلى جانب 35 جلسة إشعاع، كما وجّه الشكر لنقيب الممثلين أشرف زكي، وأستاذه محمد صبحي، وأيضًا الفنانة وفاء عامر، على دعمهم ومؤازرتهم له خلال الفترة الماضية.

المصرى اليوم

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