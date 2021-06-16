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وزيرة الثقافة تطلق فعاليات عام التبادل الإنسانى المصري الروسي بالأوبرا الجمعة المقبل

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تنفيذا لاتفاق الرئيسين عبدالفتاح والروسى فلاديمير بوتين، تطلق الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم فعاليات عام التبادل الإنسانى بين البلدين الصديقين، وذلك في الثامنة مساء الجمعة المقبل على مسرح الأوبرا الكبير وبحضور أولجا ياريلوفا ممثلة دولة الاتحادية ونائبة وزير الثقافـة الروسى، الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا وعدد من الوزراء والسفراء وقيادات وزارة الثقافة.

وقالت عبدالدايم إن عام التبادل الإنسانى المصري الروسى حدثا براقا يأتى تأكيدا للروابط الوطيدة التي تجمع بين القاهرة وموسكو وتكثيفا للتعاون بينهما في مختلف المجالات.

وأشارت إلى أن برنامج الفعاليات يشهد العديد من الانشطة التبادلية المتنوعة التي تعكس الحراك الابداعى في المجتمعين، مؤكدة أهمية دور القوى الناعمة في مد جسور التواصل بين الشعوب رغم اختلاف اللغات.

تتضمن مراسم حفل الافتتاح كلمات لكل من الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أولجا ياريلوفا نائبة وزير الثقافـة الروسى، السفير محمود طلعت مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، بعدها تقدم فرقة بريوسكا للرقص الشعبى مجموعة من التابلوهات الفنية التي تعبر عن الفلكلور الروسى وتجمع بين الاداء الشعبي والرقص الكلاسيكي منها منها برولوجيو، كولوكولتسي، بريوسكا، توبوتوخا، ريشينكا وغيرها .

جدير بالذكر ان وزارة الثقافة اعدت بالتعاون مع وزارة الخارجية والجانب الروسي أجندة فعاليات تضم 23 فعالية ثقافية وفنية تشارك فيها جميع قطاعات وهيئات وزارة الثقافة على مدار عام كامل وتختتم في مايو 2022 بالعاصمة الروسية موسكو، وقد تم إختيار روسيا ضيف شرف مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام الوثائقية والقصيرة إلى جانب الندوات ومعارض الكتاب والفنون التشكيلية والحرف التراثية وتأثيرات الأدب الروسي على الأدب المصري مع تبادل للفرق الفنية بين الجانبين، بجانب إصدار مجموعة من المترجمات من الروسية إلى العربية والعكس.

المصرى اليوم

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