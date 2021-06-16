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جنود إسرائيليون يطلقون قنابل دخانية على لبنانيين في منطقتين حدوديتين

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جنود إسرائيليون يطلقون قنابل دخانية على لبنانيين في منطقتين حدوديتين جنود إسرائيليون يطلقون قنابل دخانية على لبنانيين في منطقتين حدوديتين
سقط عددًا منها على مقهى قرب بلدة عديسة

جنود إسرائيليون يطلقون قنابل دخانية على لبنانيين في منطقتين حدوديتين

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم (الأربعاء)، بأن جنودًا إسرائيليين أطلقوا قنابل دخانية مسيلة للدموع على مواطنين لبنانيين في منطقتين على حدود لبنان الجنوبية.

وأضافت أن عددًا من القنابل أطلقت على مقهى كان يعج بالمواطنين على طريق عام قرب بلدة عديسة الحدودية بين لبنان وإسرائيل.

وبيّنت الوكالة أن الحادث وقع أثناء قيام العسكريين بصيانة الكاميرات المثبتة على الجدار الفاصل في المنطقة.

وأشارت إلى أن العسكريين الإسرائيليين أطلقوا قنبلتين أخريين على راع في سهل مرجعيون.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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