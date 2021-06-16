تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
محافظ الإسكندرية يطلق إشارة بدء تنفيذ مشروع الهوية البصرية لمنطقة بئر مسعود
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:11 مساءً
التعليم العالي: إطلاق نادٍ لريادة الأعمال في مجال بحوث الإلكترونيات وتطبيقاتها
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:10 مساءً
استشاري أمراض ذكورة: اﻟﻤﺴﺢ الميكروسكوبي الحل الأنسب لانعدام الحيوانات المنوية
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:10 مساءً
تفاعل كبير من أهالي أسوان مع مهرجان أسوان لأفلام المرأة
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:10 مساءً
وزير التعليم ينصح طلاب الثانوية العامة: انسوا كلمة «تقفيل الامتحان»
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:10 مساءً
أستون فيلا الإنجليزي يقدم تعازيه في وفاة أنسى ساويرس
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:09 مساءً
أبومازن: اتفاقيات التطبيع وهم لن يُكتب له النجاح
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:09 مساءً
الاتحاد الإفريقي يدعو لوقف كل الأعمال العدائية في إقليم تيغراي
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:09 مساءً
جنرال أمريكي: الأمن في أفغانستان يتدهور
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:09 مساءً
قائد الجيش الجزائري: نقول لمن يحاول تشويه سمعتنا إن ردنا سيكون حاسما
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:09 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
تطورات حاسمة فى أزمة سد النهضة????.. لوكسمبرج الاتحاد الأوروبى يتفهم موقف مصر
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 16 يونيو 2021 09:10 مساءً
101
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
فرحه جمهور الأهلي بإحراز الهدف الثاني في مرمي الترجي عن طريق محمد شريف
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:46 مساءً
اعتراض هستيري من موسيماني ودكة الاهلي والمطالبة بركلة جزاء
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:46 مساءً
حسام حسن ينفعل علي حكام مباراة الاتحاد والمحلةهو في ايه
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:46 مساءً
هل هتلغى الـ10 جنيه البلاستيك الـ10 جنيه الورق مع أحمد يعقوب
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:32 مساءً
السابق
شهادة محمد حسين يعقوب فى قضية خلية داعش إمبابة
التالى
محمد حسين يعقوب.. أقسم بالله وتنصل من الإجابة
Tweets by @3yonNews