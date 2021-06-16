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بايدن: بوتين لا يسعى لحرب باردة

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بايدن: بوتين لا يسعى لحرب باردة بايدن: بوتين لا يسعى لحرب باردة

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صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه يعتقد بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا يسعى لحرب باردة جديدة مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن مثل هذه الحرب لن تصب في مصلحة أحد.

وقال الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي في أعقاب أول لقاء قمة له مع الرئيس الروسي في جنيف، اليوم الأربعاء، إن هناك «آفاق حقيقية لتحسين العلاقات» مع ، مؤكدا على أهمية عقد لقاء شخصي بينه وبين بوتين.

وقال: «لا أعتقد أن بوتين يسعى لحرب باردة، مضيفا أنه»من الواضح أن حربا باردة جديدة لا تصب في مصلحة أحد«.

وأكد بايدن أن علاقات الولايات المتحدة مع روسيا يجب أن تكون مستقرة وقابلة للتنبؤ، وعلى البلدين إيجاد مجالات للتعاون، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون هناك «قواعد أساسية» لتلتزم بها موسكو وواشنطن في العلاقات بينهما.

وذكر بايدن أنه أكد لبوتين خلال المباحثات أن أجندته ليست معادية لروسيا أو أي دولة أخرى، لكن أي رئيس أمريكي لن يكون قادرا على الحفاظ على ثقة الناخبين الأمريكيين إن لم يبذل جهودا «للدفاع عن الديمقراطية».

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