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وزير الدفاع التونسي: نأمل تواصل التعاون العسكري مع أمريكا

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وزير الدفاع التونسي: نأمل تواصل التعاون العسكري مع أمريكا وزير الدفاع التونسي: نأمل تواصل التعاون العسكري مع أمريكا

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أكد وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي أن الولايات المتحدة الأمريكية هي شريك مميز لتونس باعتبار العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين، معربا عن أمله في أن يتواصل التعاون العسكري في مناخ من الثقة المتبادلة في مجال التكوين والتدريب بما يساهم في تطوير القدرات العملياتية للقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع التونسي اليوم /الأربعاء/، بمقر الوزارة بتونس رئيس مكتب الحرس الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية الجنرال دانيال هوكانسون، بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس دونالد بلوم.

وذكرت وزارة الدفاع التونسية- في بيان اليوم- أن رئيس مكتب الحرس الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية ثمن المستوى الذي بلغه التعاون التونسي الأمريكي في المجال العسكري، منوها بالجهود التونسية في مجال حماية الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وبالنجاحات المسجلة في المجال.

المصرى اليوم

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