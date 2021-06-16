إيمان العاصي تُعلن وفاة والدها: «مع السلامة يا نور عيني»

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أعلنت الفنانة إيمان العاصي، مساء الأربعاء، وفاة والدها.

ونشرت «إيمان» صورة تجمعهما معًا عبر حسابها الخاص على موقع الصور «إنستجرام»، مساء الأربعاء، وعلقت قائلة: «مع السلامة يا نور عيني.. مع السلامة يا روح قلبي.. هتوحشني يا بابا... ادعوا لحبيبي».

وحرص عدد كبير من الفنانين على مساندة إيمان وتقديم واجب العزاء لها، حيث كتب شيكو: «البقاء لله يا ايمان.. ربنا يرحمه ويغفر له ويصبركم»، كما علقت لطيفة: الله يرحمه يا حبيبتي ويصبرك على فراقه«، وكتب محمد أسامة»أس أس«: البقاء لله يا ايمي ربنا يرحمه ويصبركم».