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سيتحول لإنفلونزا موسمية.. مستشار الرئيس يكشف موعد نهاية كورونا في العالم

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سيتحول لإنفلونزا موسمية.. مستشار الرئيس يكشف موعد نهاية كورونا في العالم سيتحول لإنفلونزا موسمية.. مستشار الرئيس يكشف موعد نهاية كورونا في العالم

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه عبرت بنجاح قمة الموجة الثالثة من ، مضيفا أن مصر بدأت الدخول في المنحنى المنخفض للإصابات بالفيروس.

وأضاف «تاج الدين» في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء الأربعاء، أن «علينا الحذر ومازال يوجد حالات وباء على المستوى المحلي والدولي ويجب اتباع الإجراءات الاحترازية»، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية أوصت بتطعيم ما لا يقل عن 10% من الشعب قبل شهر 9 المقبل وهذا الأمر جاء بناء على احصائيات وفي حال تطعيم 70% من سكان العالم سينتهي الوباء.

وكشف عن أن «مصر تقترب من تطعيم 5 ملايين مواطن بلقاح كورونا»، متوقعًا: «نهاية الوباء في العالم مع نهاية العام الحالي ليتحول لإنفلونزا موسمية».

المصرى اليوم

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