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اجتماع لنواب «التنسيقية» لمناقشة قوانين «العمل» و«التأمينات» و«الصناديق الخاصة»

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اجتماع لنواب «التنسيقية» لمناقشة قوانين «العمل» و«التأمينات» و«الصناديق الخاصة» اجتماع لنواب «التنسيقية» لمناقشة قوانين «العمل» و«التأمينات» و«الصناديق الخاصة»

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عقد نواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين من لجنة القوى العاملة، اجتماعًا مشتركًا، مع أعضاء لجنة الطاقة والقوى العاملة، بمجلس الشيوخ، لمناقشة الموضوعات المطروحة باللجنتين بمجلسي النواب والشيوخ (قانون العمل، قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، قانون الصناديق الخاصة).

واقترحت النائبات نهى أحمد زكي ونشوى الشريف، في ضوء مخرجات زيارة وفد التنسيقية لوزير القوى العاملة، أن يتم القيام بدراسة الجزء المتعلق بالعمالة غير المنتظمة في قانون العمل المقدم من والعمل على إثراء هذا الجزء بمخرجات النواب عن العماله غير المنتظمة إلى جانب الإشارة إلى ان العمالة غير المنتظمة في القانون المقدم لم تشمل بعض الفئات الواجب تقنين أوضاعهم.

وتم الاتفاق على حتمية التأكد من أن القانون يدعم توفير بيئة عمل مناسبة تراعي جوانب السلامة والصحة المهنية، وتشجيع أنظمة العمل عن بعد، مع ضرورة عقد حوار مجتمعي حول قانون العمل يشمل كافة الأطراف المعنية بقضايا العمل (وزير القوى العاملة، اتحاد نقابات عمال ، أصحاب الأعمال)، والاتفاق على التعرض لكافة وجهات النظر بشكل حيادي للخروج برؤية متكاملة حول القانون وذلك في أقرب فرصة قبل بدء مجلس الشيوخ في دراسة القانون.

المصرى اليوم

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