★ ★ ★ ★ ★

اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

في تفاعل سريع، قامت جماهير نادى الزمالك بالمملكة العربية السعودية بالتبرع لحساب نادى الزمالك الجديد، الذي تم إنشائه في بنك مصر لتدعيم النادى في ظل الأمة المالية التي تعانى منها القلعة البيضاء.

وقامت جماهير القلعة البيضاء بالمملكة العربية السعودية، بالتبرع بمبلغ 2 مليون جنيه مصرى لحساب نادى الزمالك، ويعتبر هذا هو اكبر مبلغ تبرع من الجماهير البيضاء حتى الأن.

وكان حسين السمرى المدير التنفيذى لنادى الزمالك، قد اعلن عن فتح حساب خاص بالقلعة البيضاء، من أجل تلقى التبرعات من الجماهير والمحبين للنادى، والعمل على التغلب على الأزمة المالية التي يمر بها الزمالك حاليا.

وكتب السمرى عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: «بادرة بعض محبي وداعمى الزمالك للتبرع له في ظل الظروف التي يمر بها مشجعة جدا وبالفعل فتح النادي حساب فرعى خاص لهذا الغرض وقد بدأ محبي وداعمو النادي في تفعيله، رقم الحساب 1911 وهو تاريخ تأسيس النادي، رقم لا ينسي لمحبى النادي ببنك مصر فرع وادي النيل أو البنك الاهلى فرع سور النادي».

ومن المؤسف ان يهاجم البعض هذه الفكرة المطبقة في اغنى دول العالم اقتصاديا وهى امريكا القائمة على التبرعات ،وهذا الامر ليس اجبارا على احد لكى يعلن البعض واحنا لاقين ناكل.

والسؤال لكل منتقدى الفكرة.. هي فلوس الثري العربي للزمالك أو الاهلى كانت تحت أي مسمى بالضبط؟!!.