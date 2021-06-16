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قطر تسمح بعودة 80 % من موظفي القطاعين العام والخاص

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قطر تسمح بعودة 80 % من موظفي القطاعين العام والخاص قطر تسمح بعودة 80 % من موظفي القطاعين العام والخاص
مراكز التسوق وقاعات الطعام تستأنف أنشطتها الجمعة

قطر تسمح بعودة 80 % من موظفي القطاعين العام والخاص

ذكرت وكالة الأنباء القطرية يوم (الأربعاء)، أن مجلس الوزراء سمح بعودة 80 في المائة من موظفي القطاعين العام والخاص إلى أماكن العمل ابتداءً من 18 يونيو (حزيران)، في إطار خطة لتخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا تدريجيًا.

وأضافت أن القرار لا يشمل العاملين في قطاعات الصحة والأمن والجيش.

وبينت الوكالة أنه سيكون بوسع مراكز التسوق وقاعات الطعام استئناف أنشطتها الجمعة المقبل، كما سيُسمح بإقامة حفلات الزفاف بأعداد محدودة وقيود.

وقررت قطر في أوائل مايو (أيار) الماضي رفع الإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا على أربع مراحل بدءًا من 28 مايو، وانتهاءً في 30 يوليو (تموز) المقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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