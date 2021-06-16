"بايدن": أبلغت "بوتين" بأننا سنرد على أي عمل يؤثر على مصالحنا أو حلفائنا

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أعرب عن اعتقاده أن الرئيس الروسي لن يتخلى عن كل مواقفه

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مؤتمر صحفي في ختام قمة جمعته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء: "إنه كان من المهم أن نلتقي وجهًا لوجه لتجنب أي سوء تفاهم، وإبلاغه بما أردت؛ فقد جئت من أجل تحديد مجالات العمل المشتركة الممكنة بين بلدَيْنا، ومن أجل التوضيح بشكل مباشر أن الولايات المتحدة سترد على أي عمل يؤثر على مصالحنا وحلفائنا".

وأضاف: "شددت على أهمية احترام قيم الديمقراطية الأمريكية، وأردته أن يسمع مني ذلك شخصيًّا".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلاً: "وضحنا خلال القمة أننا سنتخذ الإجراءات اللازمة في حال تكررت الهجمات الإلكترونية أو التدخل في الانتخابات. وبوتين يعرف تداعيات مثل هذه السلوكيات".

وزاد: "قلت لبوتين: لنضع مصالح بلدَيْنا أولاً، وأنا أعتقد أنه يفهم ذلك ويريد ذلك، لكن لا أعتقد أنه سيتخلى عن كل مواقفه؛ لأنه يعتقد أننا نحاول القضاء عليه".

وبيَّن أنه تحدّث مع نظيره الروسي عن مقترح الأمن السيبراني، وقدّم له قائمة من البنيات التحتية الحساسة في الولايات المتحدة، التي لا يجب القبول باستهدافها، واتفقا على تشكيل لجنة من الخبراء في بلدَيْهما للتحدث عن الأمور غير المقبولة في الهجمات الإلكترونية.

وأشار "بايدن" إلى أنه أكد لـ"بوتين" أن بلاده ملتزمة بدعم سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية، واتفقا على السير في الطريق الدبلوماسية لتطبيق اتفاقات مينسك، وتحدَّثا أيضًا بشأن بيلاروسيا، وهو لا يختلف معه في الأمر.

وذكر أن الاجتماع مع "بوتين" جرى في ظروف جيدة، ولم يكن متشنجًا، وقد اختلفا في بعض المواضيع، وتبادلا وجهات النظر، لكن دون تشنج.