أخبار عاجلة

محافظ الإسكندرية يطلق إشارة بدء تنفيذ مشروع الهوية البصرية لمنطقة بئر مسعود -
التعليم العالي: إطلاق نادٍ لريادة الأعمال في مجال بحوث الإلكترونيات وتطبيقاتها -
استشاري أمراض ذكورة: اﻟﻤﺴﺢ الميكروسكوبي الحل الأنسب لانعدام الحيوانات المنوية -
تفاعل كبير من أهالي أسوان مع مهرجان أسوان لأفلام المرأة -
وزير التعليم ينصح طلاب الثانوية العامة: انسوا كلمة «تقفيل الامتحان» -
أستون فيلا الإنجليزي يقدم تعازيه في وفاة أنسى ساويرس -
أبومازن: اتفاقيات التطبيع وهم لن يُكتب له النجاح -
الاتحاد الإفريقي يدعو لوقف كل الأعمال العدائية في إقليم تيغراي -
جنرال أمريكي: الأمن في أفغانستان يتدهور -
قائد الجيش الجزائري: نقول لمن يحاول تشويه سمعتنا إن ردنا سيكون حاسما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

مورينيو: مبابي سيكون امتداد لكريستيانو رونالدو وميسي

Print
مورينيو: مبابي سيكون امتداد لكريستيانو رونالدو وميسي مورينيو: مبابي سيكون امتداد لكريستيانو رونالدو وميسي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أشاد جوزيه مورينيو، مدرب روما، بقدرات الفرنسي كيليان مبابي، نجم منتخب الديوك وباريس سان جيرمان، بعد الأداء القوى للاعب الشاب في مباراة منتخب الديوك الاولى امام ألمانيا.

حيث نجح مبابي في قيادة منتخب فرنسا لإسقاط ألمانيا بنتيجة هدف دون رد، أمس الثلاثاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات بيورو 2020، وتسبب في فرصتين تم إحرازهما عن طريقه وكريم بنزيما، لكن تم إلغاء الهدفين بسبب التسلل.

وقال مورينيو، «عندما يكون لديك مبابي في فريقك، من الصعب جدا ألا تفوز، ومن الأسهل أن تفوز، مبابي أحد هؤلاء اللاعبين الذين يفوزون بالمباريات ويخيفون المنافسين، وأعتقد أن لديه كل القدرات التي يحتاجها، مبابي يظهر للجميع أنه النجم القادم في عالم كرة القدم وسيكون امتداد لمكانة ميسي وكريستيانو بعد تخطي الثنائي سن الـ30».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ الإسكندرية يطلق إشارة بدء تنفيذ مشروع الهوية البصرية لمنطقة بئر مسعود

محافظ الإسكندرية يطلق إشارة بدء تنفيذ مشروع الهوية البصرية لمنطقة بئر مسعود

التعليم العالي: إطلاق نادٍ لريادة الأعمال في مجال بحوث الإلكترونيات وتطبيقاتها

التعليم العالي: إطلاق نادٍ لريادة الأعمال في مجال بحوث الإلكترونيات وتطبيقاتها

استشاري أمراض ذكورة: اﻟﻤﺴﺢ الميكروسكوبي الحل الأنسب لانعدام الحيوانات المنوية

استشاري أمراض ذكورة: اﻟﻤﺴﺢ الميكروسكوبي الحل الأنسب لانعدام الحيوانات المنوية

تفاعل كبير من أهالي أسوان مع مهرجان أسوان لأفلام المرأة

تفاعل كبير من أهالي أسوان مع مهرجان أسوان لأفلام المرأة