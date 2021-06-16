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ديباي يتحفظ على إعلان تعاقده مع برشلونة

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ديباي يتحفظ على إعلان تعاقده مع برشلونة ديباي يتحفظ على إعلان تعاقده مع برشلونة

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تعمد المهاجم الهولندي ممفيس ديباي، الذي دخل في مفاوضات مع برشلونة، اطفاء حالة من الغموض حول التأكيد على الأنباء التي ترددت عن حسم انتقاله لصفوف النادي الكتالوني بعد انتهاء عقده مع أولمبيك ليون.
وقال ديباي خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة هولندا والنمسا في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة أمم أوروبا، "سيتم توضيح الصفقة، علينا أن ننتظر، لا أريد التحدث في شيء آخر، الجميع يعلم أنه تم ربط اسمي ببرشلونة خلال الفترة الماضية، الأنباء ستصل في موعدها، أريد اللعب تحت قيادة رونالد كومان".
وأضاف ديباي، "الآن نحن نركز مع ، نريد أن نتصدر المجموعة".
وتتقاسم هولندا صدارة المجموعة الثالثة مع النمسا ولكل منها ثلاث نقاط، بينما تقبع أوكرانيا ومقدونيا الشمالية في المؤخرة بدون نقاط.
وترددت بعض الأنباء عن وصول برشلونة وديباي لإتفاق على إتمام الصفقة، ولم يتبق سوى تفاصيل بسيطة على الإعلان الرسمي.

المصرى اليوم

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