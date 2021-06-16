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بوتين عن مصطلح «قاتل»: في الولايات المتحدة يتم قتل أحد ما كل يوم

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بوتين عن مصطلح «قاتل»: في الولايات المتحدة يتم قتل أحد ما كل يوم بوتين عن مصطلح «قاتل»: في الولايات المتحدة يتم قتل أحد ما كل يوم

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أجاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن سؤال حول مصطلح «قاتل»، الذي نعته به نظيره الأمريكي سابقا بأنه في الولايات المتحدة يُقتل أحد ما كل يوم، مشيرا إلى أنهم (الأمريكان) قتلوا المئات بضربة واحدة في أفغانستان.

أعلن ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عقب نتائج القمة الروسية الأمريكية في جنيف، تعليقا على موضوع حقوق الإنسان.

وقال بوتين: «بالنسبة للتصريحات القاسية: حسنًا، ماذا يمكنني أن أقول، كلنا نعرف هذه التصريحات. بعد ذلك اتصل بي الرئيس بايدن، أوضحنا، هذه التفسيرات، وعرض أن نلتقي.. هذه هي مبادرته، التقينا».

المصرى اليوم

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