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مران .. فقرة خاصة للتدريب على العرضيات

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مران الزمالك .. فقرة خاصة للتدريب على العرضيات مران .. فقرة خاصة للتدريب على العرضيات

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خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة خاصة لتدريب اللاعبين على الكرات العرضية خلال مران اليوم الأربعاء.

وتولى باتريس كارتيرون المدير الفني وأسامة نبيه المدرب العام الإشراف على هذه الفقرة خلال التدريبات.

وقام الجهاز الفني بإيقاف المران أكثر من مرة لتوجيه التعليمات للاعبين وتصحيح الأخطاء.

ويستعد الفريق لمواجهة أسوان المقرر لها غدا الخميس، على القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

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