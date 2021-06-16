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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن علاقة بلاده مع روسيا يجب أن تكون مستقرة ويمكن التنبؤ بها.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة جنيف السويسرية، اليوم الأربعاء، إن "اجتماعي مع بوتين كان إيجابيا ولم تكن الأجواء مشحونة وأرسينا أرضية واضحة لكيفية التعامل مع روسيا".

وأضاف أنه "لا مشكلة لدى الولايات المتحدة في التعامل التجاري مع روسيا، إذا التزمت الأخيرة بالقواعد التجارية والأعراف الدولية وسيسرني ذلك".

وتابع بايدن "أخبرت الرئيس بوتين أن أجندة واشنطن ليست ضد روسيا بل لمصلحة الشعب الأمريكي".