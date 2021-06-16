أبوالغيط يُحذر من مخاطر استمرار الانسداد السياسي في لبنان

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استقبل أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الأربعاء، بمقر الأمانة العامة منال عبدالصمد وزيرة الإعلام اللبنانية والتي تقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة لحضور اجتماع الدورة (51) لمجلس وزراء الإعلام العرب.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة إن أبوالغيط أعرب خلال اللقاء عن تضامن الجامعة العربية مع لبنان في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء الانسداد السياسي اساساً، وكذا في ضوء التبعات الممتدة لحادث انفجار مرفأ بيروت.

وأضاف المصدر أن الجامعة تسعى جاهدة لتقديم المساعدة والدعم للبنان، وأنها بصدد إرسال شحنة جديدة من الأدوية والمستلزمات الطبية إليه.

ونقل المصدر عن أبوالغيط تأكيده خلال اللقاء على أهمية الإسراع بتشكيل حكومة جديدة من الكفاءات، بحيث يجري تمكنيها من إجراء الإصلاحات الضرورية، مشدداً على أهمية تحمل كل القوى السياسية في لبنان المسؤولية للخروج بالبلاد من حالة الانسداد السياسي التي أوصلت البلاد إلى مأزق اقتصادي واجتماعي خطير.