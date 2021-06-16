المهرجان الدولي للطبول يختتم فعالياته الجمعة

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تختتم فعاليات المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية في دورته الثامنة برئاسة الفنان انتصار عبدالفتاح رئيس ومؤسس المهرجان يوم الجمعة المقبل الموافق 18 يونيو .

حفل افتتاح مهرجان الطبول في القلعة - صورة أرشيفية

وذلك على مسرح بئر يوسف بالقلعة في تمام الساعة الثامنة مساءً تحت شعار «حوار الطبول من أجل السلام»، حيث تحل دولتا كولومبيا وجنوب السودان ضيفا شرف المهرجان.

حفل افتتاح مهرجان الطبول في القلعة - صورة أرشيفية

تشهد دورة هذا المهرجان مشاركة متميزة من 30 فرقة من الدول «كولومبيا- الفلبين- اندونسيا- السودان- جنوب السودان- بنجلاديش- باكستان- اليمن- الكونغو الديمقراطية- فلسطين، بالإضافة لمصر وسوريا وبعض الجاليات الأجنيية المقيمة بمصر لتقديم تراث دولهم وفنونها، بالإضافة إلى إقامة ورشة فنية دولية، حيث تُشارك فيها جميع الفرق في حوار فنى بديع يجمع كل ثقافات الشعوب بمشاركة الجمهور في معزوفة كونية وحوار الطبول من أجل السلام بقيادة رئيس المهرجان الفنان انتصار عبدالفتاح.

حفل افتتاح مهرجان الطبول في القلعة - صورة أرشيفية

يقيم المهرجان وزارة الثقافة وقطاعاتها متمثلة في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد، المجلس الأعلى للثقافة برئاسة د. هشام عزمى الأمين العام للمجلس، صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحي عبدالوهاب، وقطاع الإنتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال، ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب، وبالتعاون مع وزارة الأثار والسياحة، والتنشيط السياحى، ووزارة الشباب والرياضة، محافظة القاهرة والبنك الأهلى وبنك مصر.

يُكرم المهرجان دولة الفلبين بمناسبة مرور 75 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، ومن مصرالفنان الكبير «عصمت داوستاشى»و الفنانه «محاسن الحلو»، من السودان «الفنان عبدالقادر سالم»، من السنغال «الفنان دودونداى روز، كما يكرم المهرجان باباتوندى أو لاتونجى» أمريكى نيجيرى«، ومن كولومبيا»توتولامومبوسينا.