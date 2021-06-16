أخبار عاجلة

القبض على شخصين يطلقان النار في سماء الرياض -
الصوماليون يختارون رئيسهم في 10 أكتوبر -
السنغال أمام الأخضر السعودي.. وتونس تواجه جزر القمر -
أروابارينا يودع لاعبي بيراميدز -
ابنة الرئيس الموريتاني السابق: «ظروف اعتقاله مقبولة لكن ليس لديه تلفزيون» -
«صحة النواب» تناقش أزمة استيلاء الوزارة على عيادات التأمين الصحي في أكتوبر -
«مشروعات النواب» تناقش عدم تفعيل مكاتب تسويق التكنولوجيا بأكاديمية البحث العلمي -
معارك ضارية بين طالبان والقوات الأفغانية في غزنة جنوبي البلاد -
وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة: امتحانات هذا العام أسهل من السنوات السابقة -
خبيرة تغذية: الخلايا الدهنية تزيد بعد انقطاع الدورة الشهرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بايدن: من مصلحة والولايات المتحدة التأكد من أن إيران لا تملك السلاح النووي

Print
بايدن: من مصلحة روسيا والولايات المتحدة التأكد من أن إيران لا تملك السلاح النووي بايدن: من مصلحة والولايات المتحدة التأكد من أن إيران لا تملك السلاح النووي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه «لدينا مسؤولية مشتركة مع الرئيس بوتين لإدارة علاقات جيدة بين الطرفين».

وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء: «قلت لبوتين إن أجندتي ليست ضد وإنما لمصلحة الشعب الأمريكي، وأوضحت لبوتين أننا سنواصل طرح المواضيع الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان».

وأردف: «أثرت خلال اللقاء مع بوتين ملف المواطنين الأمريكيين في سجون روسيا، وقلت لبوتين إننا لن نقبل أي انتهاك لسيادة الولايات المتحدة الأمريكية».

واسترسل: «قلت لبوتين إنه علينا أن نتعاون لمصلحة الشعبين الأمريكي والروسي، واتفقت مع بوتين على إطلاق حوار استراتيجي لتحقيق الاستقرار في العالم».

وأكد أن «من مصلحة روسيا والولايات المتحدة التأكد من أن إيران لا تملك السلاح النووي، ومن مصلحة روسيا ألا يعود الإرهاب إلى أفغانستان».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
روسيا للناتو: مناورات البحر الأسود تؤجج الوضع

روسيا للناتو: مناورات البحر الأسود تؤجج الوضع

روسيا تجري تدريبات في البحر المتوسط تزامنا مع مناورات للناتو وأوكرانيا في البحر الأسود

روسيا تجري تدريبات في البحر المتوسط تزامنا مع مناورات للناتو وأوكرانيا في البحر الأسود

"دلتا كورونا" تنهش روسيا.. موسكو وسان بطرسبرج تسجلان وفيات قياسية

"دلتا كورونا" تنهش روسيا.. موسكو وسان بطرسبرج تسجلان وفيات قياسية

روسيا تختار دولة عربية لاستئناف حركة الطيران بعد تعليق الرحلات بسبب كورونا

روسيا تختار دولة عربية لاستئناف حركة الطيران بعد تعليق الرحلات بسبب كورونا