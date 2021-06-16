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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه «لدينا مسؤولية مشتركة مع الرئيس بوتين لإدارة علاقات جيدة بين الطرفين».

وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء: «قلت لبوتين إن أجندتي ليست ضد روسيا وإنما لمصلحة الشعب الأمريكي، وأوضحت لبوتين أننا سنواصل طرح المواضيع الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان».

وأردف: «أثرت خلال اللقاء مع بوتين ملف المواطنين الأمريكيين في سجون روسيا، وقلت لبوتين إننا لن نقبل أي انتهاك لسيادة الولايات المتحدة الأمريكية».

واسترسل: «قلت لبوتين إنه علينا أن نتعاون لمصلحة الشعبين الأمريكي والروسي، واتفقت مع بوتين على إطلاق حوار استراتيجي لتحقيق الاستقرار في العالم».

وأكد أن «من مصلحة روسيا والولايات المتحدة التأكد من أن إيران لا تملك السلاح النووي، ومن مصلحة روسيا ألا يعود الإرهاب إلى أفغانستان».