جلسة حاسمة في المصري مع علي ماهر

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يعقد مسؤولو النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، جلسة حاسمة مع على ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي البورسعيدي، عقب مباراة سيراميكا كليوباترا.

ويلتقي المصري مع سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الأربعاء، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وعلمت «المصري اليوم»، أن محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة المصري، سوف يعقد جلسة مع على ماهر، عقب مباراة سيراميكا كليوباترا، لمعرفة قراره النهائي بشأن تجديد عقده مع النادي البورسعيدي لمدة موسم أخر.

ويرغب المصري في تجديد التعاقد مع على ماهر، لمدة موسم، وذلك بعد النجاحات التي حققها مع الفريق هذا الموسم، وقيادته للتواجد في المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 40 نقطة.

ويأمل مسؤولو النادي البورسعيدي، في حسم تجديد عقد على ماهر، قبل انتهاء الموسم الجاري، خاصة بعد العروض المغرية التي تلقاها المدير الفني في الفترة الأخيرة على رأسها من نادي بيراميدز.