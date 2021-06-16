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تشيلسى يعرض 60 مليون إسترلينى وإبراهام مقابل ضم هالاند

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تشيلسى يعرض 60 مليون إسترلينى وإبراهام مقابل ضم هالاند تشيلسى يعرض 60 مليون إسترلينى وإبراهام مقابل ضم هالاند

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كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، عن تقديم نادي تشيلسي عرضا مغريا من أجل التعاقد مع إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، خلال الموسم المقبل، حيث يحظى هالاند باهتمام كل الأندية الكبرى في أوروبا مثل ريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.
وقالت الصحيفة الإنجليزية إن تشيلسي قدم عرضا للتعاقد مع هالاند بقيمة 60 مليون إسترليني، بالإضافة إلى المهاجم تامي أبراهام، الذي سينتقل ضمن صفقة تبادلية لصفوف بروسيا دورتموند.
وأشارت إلى أن دورتموند قد يقتنع بالعرض اللندني، لأنه سيبحث عن مهاجم بديل لهالاند، كما أن الأموال المعروضة تقترب من قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب النرويجي خلال الصيف المقبل، حيث تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد هالاند 68 مليون إسترليني، ولا يمكن تفعيله إلا في صيف 2022.
ونجح هالاند في تسجيل 41 هدفا خلال 41 مباراة في كل البطولات خلال الموسم المنصرم.

المصرى اليوم

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