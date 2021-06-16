السيطرة على حريق بمزارع للنخيل في الوادي الجديد

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سيطرت قوات الحماية المدنية في الوادي الجديد على حريق اندلع بمزارع نخيل وزراعات بالمناطق الزراعية بمنطقة بئر مهران بزمام مدينة موط بمركز الداخلة في الوادى الجديد اليوم الاربعاء، حيث اتسعت دائرة اللهب والتهمت النيران مساحات كبيرة من مزارع النخيل والزراعات المختلفة بالمنطقة جراء إرتفاع حدة الحريق بالقرب من المنازل السكنية.

كان اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادى الجديد، قد تلقي بلاغا يفيد وقوع حريق مروع بمزارع نخيل وزراعات بمنطقة بئر مهران بزمام مدينة موط بمركز الداخلة، وعلى الفور تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء وفناطيس المياه التابعة للوحدات المحلية ومعدات الوحدة المحلية والدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق قبل أن يمتد لمناطق أخرى وخاصة المنازل السكنية وذلك من خلال رجال قوات الحماية المدنية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وحصر الخسائر التي وقعت جراء الحريق.