أخبار عاجلة

القبض على شخصين يطلقان النار في سماء الرياض -
الصوماليون يختارون رئيسهم في 10 أكتوبر -
السنغال أمام الأخضر السعودي.. وتونس تواجه جزر القمر -
أروابارينا يودع لاعبي بيراميدز -
ابنة الرئيس الموريتاني السابق: «ظروف اعتقاله مقبولة لكن ليس لديه تلفزيون» -
«صحة النواب» تناقش أزمة استيلاء الوزارة على عيادات التأمين الصحي في أكتوبر -
«مشروعات النواب» تناقش عدم تفعيل مكاتب تسويق التكنولوجيا بأكاديمية البحث العلمي -
معارك ضارية بين طالبان والقوات الأفغانية في غزنة جنوبي البلاد -
وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة: امتحانات هذا العام أسهل من السنوات السابقة -
خبيرة تغذية: الخلايا الدهنية تزيد بعد انقطاع الدورة الشهرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

السيطرة على حريق بمزارع للنخيل في الوادي الجديد

Print
السيطرة على حريق بمزارع للنخيل في الوادي الجديد السيطرة على حريق بمزارع للنخيل في الوادي الجديد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

سيطرت قوات الحماية المدنية في الوادي الجديد على حريق اندلع بمزارع نخيل وزراعات بالمناطق الزراعية بمنطقة بئر مهران بزمام مدينة موط بمركز الداخلة في الوادى الجديد اليوم الاربعاء، حيث اتسعت دائرة اللهب والتهمت النيران مساحات كبيرة من مزارع النخيل والزراعات المختلفة بالمنطقة جراء إرتفاع حدة الحريق بالقرب من المنازل السكنية.

كان اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادى الجديد، قد تلقي بلاغا يفيد وقوع حريق مروع بمزارع نخيل وزراعات بمنطقة بئر مهران بزمام مدينة موط بمركز الداخلة، وعلى الفور تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء وفناطيس المياه التابعة للوحدات المحلية ومعدات الوحدة المحلية والدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق قبل أن يمتد لمناطق أخرى وخاصة المنازل السكنية وذلك من خلال رجال قوات الحماية المدنية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وحصر الخسائر التي وقعت جراء الحريق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ الإسكندرية يطلق إشارة بدء تنفيذ مشروع الهوية البصرية لمنطقة بئر مسعود

محافظ الإسكندرية يطلق إشارة بدء تنفيذ مشروع الهوية البصرية لمنطقة بئر مسعود

التعليم العالي: إطلاق نادٍ لريادة الأعمال في مجال بحوث الإلكترونيات وتطبيقاتها

التعليم العالي: إطلاق نادٍ لريادة الأعمال في مجال بحوث الإلكترونيات وتطبيقاتها

استشاري أمراض ذكورة: اﻟﻤﺴﺢ الميكروسكوبي الحل الأنسب لانعدام الحيوانات المنوية

استشاري أمراض ذكورة: اﻟﻤﺴﺢ الميكروسكوبي الحل الأنسب لانعدام الحيوانات المنوية

تفاعل كبير من أهالي أسوان مع مهرجان أسوان لأفلام المرأة

تفاعل كبير من أهالي أسوان مع مهرجان أسوان لأفلام المرأة