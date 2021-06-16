أخبار عاجلة

القبض على شخصين يطلقان النار في سماء الرياض -
الصوماليون يختارون رئيسهم في 10 أكتوبر -
السنغال أمام الأخضر السعودي.. وتونس تواجه جزر القمر -
أروابارينا يودع لاعبي بيراميدز -
ابنة الرئيس الموريتاني السابق: «ظروف اعتقاله مقبولة لكن ليس لديه تلفزيون» -
«صحة النواب» تناقش أزمة استيلاء الوزارة على عيادات التأمين الصحي في أكتوبر -
«مشروعات النواب» تناقش عدم تفعيل مكاتب تسويق التكنولوجيا بأكاديمية البحث العلمي -
معارك ضارية بين طالبان والقوات الأفغانية في غزنة جنوبي البلاد -
وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة: امتحانات هذا العام أسهل من السنوات السابقة -
خبيرة تغذية: الخلايا الدهنية تزيد بعد انقطاع الدورة الشهرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بوتين: موسكو تقدم جميع المعلومات بشأن «الهجمات الإلكترونية»

Print
بوتين: موسكو تقدم جميع المعلومات بشأن «الهجمات الإلكترونية» بوتين: موسكو تقدم جميع المعلومات بشأن «الهجمات الإلكترونية»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو تقدم جميع المعلومات بشأن الطلبات الأمريكية حول الهجمات الإلكترونية، لكن لا تتلقى أي إجابات على الإطلاق.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره الأمريكي جون بايدن، اليوم الأربعاء في مدينة جنيف السويسرية «طوال عام 2020، تلقينا 10 طلبات من الولايات المتحدة بشأن الهجمات الإلكترونية على منشآت الولايات المتحدة. كما يقول زملاؤنا، من الفضاء الإلكتروني لروسيا. وهناك طلبان من هذا القبيل هذا العام. تلقى زملاؤنا إجابات شاملة على الطلبات (العام الماضي وهذا العام على حد سواء). بدورها، أرسلت روسيا 45 طلبا من هذا القبيل إلى الهيكل المعني بالولايات المتحدة العام الماضي، و35 طلبا في النصف الأول من هذا العام. ولم نتلق إجابة واحدة حتى الآن».

هذا وأشار الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى أنه لا يعرف ما إذا كان سيتمكن هو ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، من التوصل إلى تفاهم بشأن قضية الأمن السيبراني، قائلا إن هذا سيكون موضوع المناقشات المقبلة خلال القمة الثنائية في جنيف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
روسيا للناتو: مناورات البحر الأسود تؤجج الوضع

روسيا للناتو: مناورات البحر الأسود تؤجج الوضع

روسيا تجري تدريبات في البحر المتوسط تزامنا مع مناورات للناتو وأوكرانيا في البحر الأسود

روسيا تجري تدريبات في البحر المتوسط تزامنا مع مناورات للناتو وأوكرانيا في البحر الأسود

"دلتا كورونا" تنهش روسيا.. موسكو وسان بطرسبرج تسجلان وفيات قياسية

"دلتا كورونا" تنهش روسيا.. موسكو وسان بطرسبرج تسجلان وفيات قياسية

روسيا تختار دولة عربية لاستئناف حركة الطيران بعد تعليق الرحلات بسبب كورونا

روسيا تختار دولة عربية لاستئناف حركة الطيران بعد تعليق الرحلات بسبب كورونا