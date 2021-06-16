بوتين: موسكو تقدم جميع المعلومات بشأن «الهجمات الإلكترونية»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو تقدم جميع المعلومات بشأن الطلبات الأمريكية حول الهجمات الإلكترونية، لكن روسيا لا تتلقى أي إجابات على الإطلاق.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره الأمريكي جون بايدن، اليوم الأربعاء في مدينة جنيف السويسرية «طوال عام 2020، تلقينا 10 طلبات من الولايات المتحدة بشأن الهجمات الإلكترونية على منشآت الولايات المتحدة. كما يقول زملاؤنا، من الفضاء الإلكتروني لروسيا. وهناك طلبان من هذا القبيل هذا العام. تلقى زملاؤنا إجابات شاملة على الطلبات (العام الماضي وهذا العام على حد سواء). بدورها، أرسلت روسيا 45 طلبا من هذا القبيل إلى الهيكل المعني بالولايات المتحدة العام الماضي، و35 طلبا في النصف الأول من هذا العام. ولم نتلق إجابة واحدة حتى الآن».

هذا وأشار الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى أنه لا يعرف ما إذا كان سيتمكن هو ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، من التوصل إلى تفاهم بشأن قضية الأمن السيبراني، قائلا إن هذا سيكون موضوع المناقشات المقبلة خلال القمة الثنائية في جنيف.