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رئيس «الرعاية الصحية»: مستشفى طيبة جاهز لاستقبال منظومة التأمين الشامل بالأقصر

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رئيس «الرعاية الصحية»: مستشفى طيبة جاهز لاستقبال منظومة التأمين الشامل بالأقصر رئيس «الرعاية الصحية»: مستشفى طيبة جاهز لاستقبال منظومة التأمين الشامل بالأقصر

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قام الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية بمتابعة الاستعدادات النهائية لمنظومة العمل داخل المستشفيات باللقصر، قبل الإطلاق الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالأقصر أول يوليو المقبل.

وقام المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية بعقد اجتماع مع مدير مستشفى طيبة ومديري الأقسام لبحث كافة التحديات وسبل حلها لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة.

كما تابع التلواني آليات عمل غرفة تلقى لقاح بالمستشفىى والعيادات المتنقلة التي أطلقتها الهيئة في إطار حملة (اكشف واطمن)، والتي تم إطلاقها منذ بداية يونيو الجاري وتستمر حتى نهاية الشهر بمحافظتي أسوان والأقصر.

المصرى اليوم

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