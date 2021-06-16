«نجيب محفوظ وبونين».. مائدة مستديرة بـ«الأعلى للثقافة» مساء اليوم

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تنطلق مساء اليوم بالمجلس الأعلى للثقافة مائدة مستديرة بعنوان (نجيب محفوظ وبونين) الحاصلان على جائزة نوبل في الآداب .

وتقام الندوة تحت رعاية قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الأستاذ صبري سعيد، والمجلس الاعلى للثقافة.

وذلك في إطار الفعاليات الثقافية التي تنظمها قطاعات وزارة الثقافة احتفالا باختيار عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ عاما للتبادل الإنساني المصري الروسي.

تبدا الأمسية بمعرض فني يفتتحه الدكتور هشام عزمي- الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة والسفير الروسي.

ويتحدث في اللقاء كل من الدكتور اولجا ياريلوفا نائب وزير الثقافة في الإتحاد الروسي، والدكتور مكارم الغمري أستاذ الأدب الروسي المقارن والعميد السابق لكلية الألسن، -ومستشار السفارة الروسية في مصر، والدكتور حسين حمودة- أستاذ الأدب العربي بجامعة القاهرة ومقرر لجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة.