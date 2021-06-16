«نجيب محفوظ وبونين».. مائدة مستديرة بـ«الأعلى للثقافة» مساء اليوم

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تنطلق مساء اليوم بالمجلس الأعلى للثقافة مائدة مستديرة بعنوان (نجيب محفوظ وبونين) الحاصلان على جائزة نوبل في الآداب .
وتقام الندوة تحت رعاية قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الأستاذ صبري سعيد، والمجلس الاعلى للثقافة.
وذلك في إطار الفعاليات الثقافية التي تنظمها قطاعات وزارة الثقافة احتفالا باختيار عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ عاما للتبادل الإنساني المصري الروسي.
تبدا الأمسية بمعرض فني يفتتحه الدكتور هشام عزمي- الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة والسفير الروسي.
ويتحدث في اللقاء كل من الدكتور اولجا ياريلوفا نائب وزير الثقافة في الإتحاد الروسي، والدكتور مكارم الغمري أستاذ الأدب الروسي المقارن والعميد السابق لكلية الألسن، -ومستشار السفارة الروسية في مصر، والدكتور حسين حمودة- أستاذ الأدب العربي بجامعة القاهرة ومقرر لجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة.