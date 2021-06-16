مبعوث الاتحاد الأوروبي: الوقت ينفد أمام عملية السلام في أفغانستان

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قال مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص بأفغانستان اليوم الأربعاء إن الوقت ينفد أمام مفاوضي السلام الأفغان داعيا لتكثيف الجهود لدفع المفاوضات مع انسحاب القوات الدولية من البلاد.

والتقى مفاوضو الحكومة الأفغانية مع ممثلي حركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة على مدى الأسبوعين الماضيين لمناقشة عملية السلام بعد توقف في أعقاب تعثر المفاوضات في وقت سابق من هذا العام.

وبدأت المحادثات في سبتمبر لكن المفاوضات التي تسير ببطء توقفت في أبريل عندما أعلنت الولايات المتحدة عزمها سحب قواتها بحلول الحادي عشر من سبتمبر بعدما كانت إدارة دونالد ترامب قد اتفقت مع طالبان على الانسحاب في الأول من مايو.

وقال القائم بأعمال المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى أفغانستان توماس نيكلاسون لرويترز أثناء زيارة إلى العاصمة الباكستانية «الوقت ينفد ونحن نتحدث». وأضاف «ما تم إحرازه من تقدم جوهي محدود جدا أو غير موجود، ومن هذا المنطلق يجب بذل المزيد من الجهد».

وقال المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين على تويتر إن مجموعات من فريقي التفاوض التقت أمس الثلاثاء لبحث سبل «إعادة ضبط نظام وتسلسل جلسات المحادثات».

لكن نيكلاسون قال إن إحراز تقدم حقيقي يستدعي طرح مقترحات جوهرية على طاولة التفاوض بشأن خطط كل طرف تجاه البلاد ونتائج المحادثات، وهو ما لم تقدمه طالبان بعد.