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بتوجيهات من الرئيس .. تقدم مساعدات إنسانية إلى لبنان ()

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بتوجيهات من الرئيس السيسي.. مصر تقدم مساعدات إنسانية إلى لبنان (فيديو) بتوجيهات من الرئيس .. تقدم مساعدات إنسانية إلى لبنان ()

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تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح ، القائد الأعلى للقوات المسلحة، واستمراراً للدعم المصرى المقدم للأشقاء اللبنانيين، أصدرت القيادة العامه للقوات المسلحة أوامرها بمغادرة سفينة الإمداد المصرية (حلايب) من ميناء الأدبية بالسويس والتوجه إلى ميناء بيروت بدولة لبنان محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية المقدمة من جمهورية العربية لدوله لبنان الشقيقة.

وأعرب المسئولون اللبنانيون عن تقديرهم للجهود المصرية المتواصلة والمساندة المستمرة التي تقدمها مصر قيادة وجيشاً وشعباً لدولة لبنان لمساعدتها على تجاوز آثار الأزمات التي عصفت بها، وأكدوا أن لبنان لديه علاقات تاريخية قديمة وقوية مع مصر.

وتعتبر المساعدات المصرية المقدمة إلى دولة لبنان أحد أوجه التعاون المضيئة فى العلاقات المصرية اللبنانية لإستمرار توطيد العلاقات المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة والتى تلقى كل تقدير وإحترام داخل المجتمع اللبنانى .

المصرى اليوم

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