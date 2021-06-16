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تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، واستمراراً للدعم المصرى المقدم للأشقاء اللبنانيين، أصدرت القيادة العامه للقوات المسلحة أوامرها بمغادرة سفينة الإمداد المصرية (حلايب) من ميناء الأدبية بالسويس والتوجه إلى ميناء بيروت بدولة لبنان محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية المقدمة من جمهورية مصر العربية لدوله لبنان الشقيقة.

وأعرب المسئولون اللبنانيون عن تقديرهم للجهود المصرية المتواصلة والمساندة المستمرة التي تقدمها مصر قيادة وجيشاً وشعباً لدولة لبنان لمساعدتها على تجاوز آثار الأزمات التي عصفت بها، وأكدوا أن لبنان لديه علاقات تاريخية قديمة وقوية مع مصر.

وتعتبر المساعدات المصرية المقدمة إلى دولة لبنان أحد أوجه التعاون المضيئة فى العلاقات المصرية اللبنانية لإستمرار توطيد العلاقات المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة والتى تلقى كل تقدير وإحترام داخل المجتمع اللبنانى .