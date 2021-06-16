كارتيرون يغرم عبدالله جمعه مالياً بسبب «كلوب هاوس»

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وقع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عقوبة مالية على عبدالله جمعة لاعب الفريق، وكشف مصدر داخل الجهاز الفني أن السبب في معاقبة اللاعب بسبب استخدام اللاعب بعض مواقع التواصل الإجتماعي «كلوب هاوس»، وكان الجهاز الفني قد حذر اللاعبين من استخدام مواقع التواصل الإجتماعي والتركيز فقط في المستطيل الاخضر

ويسعي الجهاز الفنى للحفاظ على تركيز اللاعبين خلال الفترة المقبلة من مباريات الدورى الممتاز، واتى تعتبر الحسم للقب الغائب عن دولاب بطولات القلعة البيضاء منذ فترة طويلة، ومن المقرر ان ينهى الزمالك استعداداته اليوم الاربعاء استعدادا لمواجهة اسوان الصعبة غدا «الخميس»