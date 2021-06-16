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طلائع الجيش يسعي لحسم موقف اللاعبين المعاريين قبل نهاية الموسم

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طلائع الجيش يسعي لحسم موقف اللاعبين المعاريين قبل نهاية الموسم طلائع الجيش يسعي لحسم موقف اللاعبين المعاريين قبل نهاية الموسم

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كشف عبدالحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش أن ستة من لاعبى فريقه سيكونوا خارج حساباته في الموسم الجديد بسبب نهاية اعارتهم، وقال بسيونى في تصريحات اذاعية :«أشكر إدارة الطلائع على الدعم المستمر لنا سواء كجهاز فنى ولاعبين وهو ماساهم في تعديل وضع الفريق بجدول الدوري».

ويضيف بسيونى:«أصبحنا فريق قوياً يقدم كرة ممتعة وتحولنا من أضعف خط هجوم لفريق شرس هجومياً يضم هدافو الدوري سواء أحمد سمير أو عمرو جمال، ونواجه منافسين أقوياء لديهم إصرار على الفوز علينا ولكننا نصمد ونظهر بشكل مميزخطف الانظار في الفترة الاخيرة بالدوري».

وأكمل المدير الفنى للطلائع :«السداسى عمرو جمال وأحمد علاء وناصر منسى وعمرو مرعى ومحمد جمال وإسلام محارب تنتهى اعارتهم مع الطلائع في نهاية الموسم الجارى وبالتالى مصيرهم ليس بإيدينا لانهم مرتبطين بعقود مع أنديتهم، بينما يتبقى موسمين في عقد أحمد سمير وثلاثة مواسم في عقد مهند لاشين وأخطرنا كل اللاعبين بتحقيق أمنياتهم في نهاية الموسم شرط أن يحقق الطلائع أهدافه».

المصرى اليوم

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