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أكد رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، أهمية أن يبدأ مسار السلام في اليمن بوقف شامل لإطلاق النار تحت إشراف دولي، داعيا الولايات المتحدة إلى ممارسة الضغوط على جماعة «أنصار الله».

جاء هذا خلال لقائه في الرياض المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» التي تبثُ من الرياض.

وقال عبدالملك: «ما نلاحظه أن الحوثيين يضاعفون من تصعيدهم واستهدافهم للمدنيين مع كل تحركات نحو السلام وآخرها الجريمة الإرهابية البشعة التي ارتكبتها بحق المدنيين في مأرب (شمال شرقي اليمن) بالتزامن مع زيارة وفد من سلطنة عُمان للدفع بعملية السلام، وهذه مؤشرات سلبية ورد عملي على كل الجهود الأممية والدولية».

وأضاف: «لذلك فان أي مسار سلام ينبغي أن يبدأ بوقف إطلاق نار حقيقي، والتزام كامل بمقتضيات السلام بإشراف ورعاية أممية ودولية، ما لم فإن الحوثيين حتى لو استجابوا للضغوط الدولية للذهاب في مسار السلام، سيستخدمون هذا الأمر كما في التجارب السابقة لإعادة بناء قواتهم وإشعال الحرب مجدداً».

وتابع «موقف رئيس الجمهورية وتوجيهاته واضح بالتعامل الإيجابي مع مسار السلام المستند على المرجعيات المتوافق عليها (في إشارة إلى المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار والقرارات الأممية ذات الصلة)».

وأكد عبدالملك «استعداد الحكومة لتقديم كافة أوجه الدعم لمهمة المبعوث الأمريكي وكل الجهود الأممية والدولية الهادفة إلى إحلال السلام في اليمن».

وقال إن «اليمن، قيادة وحكومة وشعباً، يقدر الموقف الأمريكي الواضح في تسمية الطرف المعرقل لمسار السلام».

ودعا رئيس حكومة اليمن إلى «مضاعفة الضغوط على الحوثيين وداعميهم (في إشارة إلى إيران)»، معتبرا أن «العقوبات الأمريكية المفروضة مؤخرا على كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وتساهم في تمويل الحوثيين تطورا مهما».

وثمن «ما تبديه الولايات المتحدة من التزام في دعم اليمن في المجال الإنساني، وآخرها استعدادها للدعم باللقاحات لمواجهة جائحة كورونا المستجد».