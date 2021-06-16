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نجم المقاولون العرب ينفي رغبته في اللعب للزمالك

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نجم المقاولون العرب ينفي رغبته في اللعب للزمالك نجم المقاولون العرب ينفي رغبته في اللعب للزمالك

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نفى محمد مجلي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تصريحات أحمد جبالي، وكيل اللاعبين، والذي أعلن أنه وكيله، مؤكدًا أن اللاعب يرغب في الانتقال لصفوف ، خلال فترة الانتقالات الصيفي المقبل، فضلا عن وجود اهتمام من عدة أندية للتعاقد مع محمد مجلي، لكن اللاعب يريد الانتقال إلى الزمالك.

وكتب مجلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك»: «أحمد الجبالي، لا يمثلني حاليا، وعلاقتي انتهت به وبشقيقه أسامة الجبالي الذي كان يمثلني سابقا بصفته محاميا أثناء إتمام انتقالي لنادي المقاولين العرب»، وأضاف محمد مجلي: «انتهت علاقتي بهم بعد ذلك، ولا يوجد اي اتصال بيني وبينهم منذ فترة طويلة».

المصرى اليوم

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