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كاف يحدد أغسطس المقبل موعداً لإجراء قرعه الأمم الأفريقية 2021

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كاف يحدد أغسطس المقبل موعداً لإجراء قرعه الأمم الأفريقية 2021 كاف يحدد أغسطس المقبل موعداً لإجراء قرعه الأمم الأفريقية 2021

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كشف فيرون موسينجو أومبا الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عن تحديد موعد قريب لإقامة قرعة كأس الأمم الإفريقية 2021 التي تأجلت إلى يناير 2022 في الكاميرون.

واشار الامين العام للكاف في حديثه لوسائل الاعلام، إلى أن القرعة ستجرى في أغسطس المُقبل، لتكون النسخة الثانية في التاريخ التي تضم 24 منتخباً، وكانت القرعة قد تأجلت بعد أن حُدد لها موعداً في يونيو الماضي، ولم يتم تحديد الموعد الرسمي القادم حتى الآن

واثر وباء بشكل سلبي على انتظام بطولة الامم الافريقية والتي تاجلت اكثر من مرة بسبب جائحه كورونا، وهو الامر الذي اربك حسابات مسؤولى الاتحاد الافريقي لكرة القدم

المصرى اليوم

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