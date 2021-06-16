أخبار عاجلة

أروابارينا يودع لاعبي بيراميدز -
ابنة الرئيس الموريتاني السابق: «ظروف اعتقاله مقبولة لكن ليس لديه تلفزيون» -
«صحة النواب» تناقش أزمة استيلاء الوزارة على عيادات التأمين الصحي في أكتوبر -
«مشروعات النواب» تناقش عدم تفعيل مكاتب تسويق التكنولوجيا بأكاديمية البحث العلمي -
معارك ضارية بين طالبان والقوات الأفغانية في غزنة جنوبي البلاد -
وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة: امتحانات هذا العام أسهل من السنوات السابقة -
خبيرة تغذية: الخلايا الدهنية تزيد بعد انقطاع الدورة الشهرية -
وزير التعليم: اختبارات الدبلومة الأمريكية ستتم تحت إشراف الوزارة فقط -
أمريكا تهدد إثيوبيا: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام فظائع تيجراي -
رسمياً .. تاكيس جونياس مديراً فنياً لفريق بيراميدز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بائعو الأسماك في بورسعيد يستقبلون أعضاء «محلية النواب» بـ«تسلم الأيادي»

Print
بائعو الأسماك في بورسعيد يستقبلون أعضاء «محلية النواب» بـ«تسلم الأيادي» بائعو الأسماك في بورسعيد يستقبلون أعضاء «محلية النواب» بـ«تسلم الأيادي»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال زيارتها إلى محافظة بورسعيد، الأربعاء، سوق الأسماك الجديد، الذي افتتح منذ حوالي 3 سنوات، وأشاد النواب بمستوى الخدمات التي ظهر عليه السوق، وتوفر أنواع مختلفة من الاسماك الطازجة.

وخلال جولة وفد اللجنة في السوق قام بائعو سوق الأسماك، بإذاعة أغنية «تسلم الأيادي» عبر مكبرات الصوت الخاصة بالمحلات.

وسوق الأسماك يقام على مساحة 16 ألفًا و550 مترًا، ويضم 82 محل قطاعي بمساحة 20 مترًا، و104 محلات «سريحة» بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، و2 مطعم على مساحة 100 متر ومبنى إداري بمساحة 720 مترًا، ويضم عدة أفران لشوي الأسماك ومحال لتنظيف الأسماك.

كما تفقد وفد اللجنة بصحبة حافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، مشروع الإسكان الاجتماعي، والإسكان التعاوني، والحي الإماراتي، حيث تم طرح مشروع الإسكان الاجتماعي والتعاوني ببورسعيد بداية من عام 2013، وتم تسليم مشروعات المرحلة الأولى والثانية للإسكان الأجتماعي بـ 5017 وحدة سكنية، وبتكلفة 881.7 مليون جنيه، وبعدد مستفدين 21 ألف نسمة بداية من عام 2016، بالاضافة إلى استكمال تسليم مشروعات المرحلة الأولى والثالثة للإسكان الاجتماعى بعدد 10.696 وحدة سكنية، بتكلفة 1.289.415 جنيها، وبعدد مستفدين 42.36 ألف نسمة حتى عام 2020.

ويشمل مشروع الإسكان التعاوني 1304 وحدات وبتكلفة 396.231 مليون جنيها وبعدد مستفيدين 5.22 ألف نسمة، وجارٍ الانتهاء من المشروع استعدادًا لتسليمه للشباب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أروابارينا يودع لاعبي بيراميدز

أروابارينا يودع لاعبي بيراميدز

ابنة الرئيس الموريتاني السابق: «ظروف اعتقاله مقبولة لكن ليس لديه تلفزيون»

ابنة الرئيس الموريتاني السابق: «ظروف اعتقاله مقبولة لكن ليس لديه تلفزيون»

«صحة النواب» تناقش أزمة استيلاء الوزارة على عيادات التأمين الصحي في أكتوبر

«صحة النواب» تناقش أزمة استيلاء الوزارة على عيادات التأمين الصحي في أكتوبر

«مشروعات النواب» تناقش عدم تفعيل مكاتب تسويق التكنولوجيا بأكاديمية البحث العلمي

«مشروعات النواب» تناقش عدم تفعيل مكاتب تسويق التكنولوجيا بأكاديمية البحث العلمي