بائعو الأسماك في بورسعيد يستقبلون أعضاء «محلية النواب» بـ«تسلم الأيادي»

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تفقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال زيارتها إلى محافظة بورسعيد، الأربعاء، سوق الأسماك الجديد، الذي افتتح منذ حوالي 3 سنوات، وأشاد النواب بمستوى الخدمات التي ظهر عليه السوق، وتوفر أنواع مختلفة من الاسماك الطازجة.

وخلال جولة وفد اللجنة في السوق قام بائعو سوق الأسماك، بإذاعة أغنية «تسلم الأيادي» عبر مكبرات الصوت الخاصة بالمحلات.

وسوق الأسماك يقام على مساحة 16 ألفًا و550 مترًا، ويضم 82 محل قطاعي بمساحة 20 مترًا، و104 محلات «سريحة» بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، و2 مطعم على مساحة 100 متر ومبنى إداري بمساحة 720 مترًا، ويضم عدة أفران لشوي الأسماك ومحال لتنظيف الأسماك.

كما تفقد وفد اللجنة بصحبة حافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، مشروع الإسكان الاجتماعي، والإسكان التعاوني، والحي الإماراتي، حيث تم طرح مشروع الإسكان الاجتماعي والتعاوني ببورسعيد بداية من عام 2013، وتم تسليم مشروعات المرحلة الأولى والثانية للإسكان الأجتماعي بـ 5017 وحدة سكنية، وبتكلفة 881.7 مليون جنيه، وبعدد مستفدين 21 ألف نسمة بداية من عام 2016، بالاضافة إلى استكمال تسليم مشروعات المرحلة الأولى والثالثة للإسكان الاجتماعى بعدد 10.696 وحدة سكنية، بتكلفة 1.289.415 جنيها، وبعدد مستفدين 42.36 ألف نسمة حتى عام 2020.

ويشمل مشروع الإسكان التعاوني 1304 وحدات وبتكلفة 396.231 مليون جنيها وبعدد مستفيدين 5.22 ألف نسمة، وجارٍ الانتهاء من المشروع استعدادًا لتسليمه للشباب.