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هارب من «3 إعدام و237 سنة سجن».. مقتل مسجل خطر في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية

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هارب من «3 إعدام و237 سنة سجن».. مقتل مسجل خطر في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية هارب من «3 إعدام و237 سنة سجن».. مقتل مسجل خطر في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية

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لقى مسجل خطر في الدقهلية مصرعه، الأربعاء، في تبادل لإطلاق النار بينه وبين الشرطة، أثناء القبض عليه في المنطقة الحدودية بين محافظتي الدقهلية ودمياط.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية بوجود المسجل خطر الهارب، «محمد سليمان الشحنة»، 32 سنة، من منطقة الشبول التابعة لمركز المنزلة، مسجل خطر سرقات بالإكراه ومطلوب ضبطه واحضاره لتنفيذ أحكام في 16 جناية بينها 3 «إعدام»، في أحد المنازل بالمنطقة الحدودية بين محافظتى الدقهلية ودمياط .

قاد مدير مباحث الدقهلية قوات مداهمة تضم الأمن المركزي والأمن العام وضباط مباحث الدقهلية تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، لمداهمة الوكر للقبض على المسجل خطر، وفور شعوره بقدوم القوات بادرهم بإطلاق النيران من سلاح آلي وبادلته القوات تبادل النيران حتى لقى مصرعه بطلق نارى.

وأكدت مصادر أمنية أن المتهم محكوم عليه في 16 جناية بينهم 3 أحكام بالإعدام بالإضافة لأحكام بالسجن لمدة 237 سنة في قضايا مختلفة منها «سرقة بالإكراه والشروع في قتل والضرب ومقاومة سلطات».

وأشارت المصادر إلى أن المتهم هرب من السجن في أحداث ثورة 25 يناير وغادر البلاد إلى ليبيا ثم عاد إلى لمعاودة نشاطه الإجرامي وتم رصده وتحديد مكانه حتى لقى مصرعه في تبادل لإطلاق النار بينه وبين الشرطة.

المصرى اليوم

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