إيرادات الأفلام السينمائية في أسبوع: 3.9 مليون جنيه.. و«أحمد نوتردام» يتصدر الشباك

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تراجعت إيرادات شباك تذاكر الأفلام السينمائية، الأسبوع الماضي، وحققت 3 ملايين و887 ألف جنيه.

وتصدر شباك التذاكر فيلم «أحمد نوتردام» محققًا مليون 314 ألف جنيه، بطولة الفنان رامز جلال، الفنانة غادة عادل، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، وهو من تأليف لؤى السيد، ومن إخراج محمود كريم، ليصل إجمالي إيراداته إلى 16 مليون و787 الف جنيه في 5 أسابيع عرض.

وحقق فيلم «ماما حامل» في ثاني أسابيع عرضه مليون 170 ألف جنيه، تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام، نانسى صلاح، هدى الاتربى، شريف دسوقى، هدى مجد، سامي مغاورى، بدرية طلبة وسارة عبدالرحمن، تدور أحداثه في إطار كوميدى حول أسرة ليلى علوى المتزوجة من بيومى فؤاد ولديهما ابنان هما حمدي الميرغنى ومحمد سلام أحدهما طبيب والآخر مخرج إعلانات لا يريدان خوض تجربة الزواج رغم محاولات والديهما، ثم تفاجأ الأسرة بحمل ليلى علوى، ووصا اجمالي ايراداته إلى 2 مليون و532 الف جنيه.

وجنى فيلم «ديدو» مليون و132 ألف جنيه، بطولة النجم كريم فهمي، محمد ثروت، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، أحمد فتحي وهو من تأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، ليحقق إجمالي 12 مليون و526 ألف جنيه، في 5 أسابيع.

وحقق فيلم «ثانية واحدة» بطولة الفنانة دينا الشربيني ومصطفى خاطر، بيومي فؤاد، علا رشدي، فتحي عبدالوهاب وأحمد الفيشاوي، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد 269 ألف جنيه، الأسبوع الماضي، وإجمالي 3 مليون 373 ألف جنيه في 5 أسابيع.