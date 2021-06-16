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تقنية حديثة بمجمع الملك فيصل بالطائف لإزالة الزوائد اللحمية بالرحم

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تقنية حديثة بمجمع الملك فيصل بالطائف لإزالة الزوائد اللحمية بالرحم تقنية حديثة بمجمع الملك فيصل بالطائف لإزالة الزوائد اللحمية بالرحم
الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات المنطقة

تقنية حديثة بمجمع الملك فيصل بالطائف لإزالة الزوائد اللحمية بالرحم

أدخل مجمع الملك فيصل بالطائف تقنية حديثة في مستشفى النساء والولادة هي الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات منطقة مكة المكرمة، من خلال منظار صغير الحجم.

وأشار الأخصائي أول مبارك اليامي إلى أن التقنية تتمثل في استخدام منظار صغير الحجم لإزالة الزوائد اللحمية بالرحم، مشيراً إلى أنه تم إجراء عمليتين لتنظير الرحم وإزالة الزوائد اللحمية لسيدتين باستخدام التقنية الحديثة.

وكان لاستخدام تلك التقنية الأثر الإيجابي على صحة وسلامة المريضتين، وقصر مدة العملية ودقتها، وتجنب المخاطر والمضاعفات التي قد تنتج عن الطرق التقليدية.

وأكد "اليامي" إمكانية إجراء مثل تلك الحالات في العيادة بدلاً من إجرائها في غرف العمليات؛ لاعتمادها على هذه التقنية المتقدمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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